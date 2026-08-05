Enerji sektörünün borsa İstanbul’daki güçlü oyuncularından Astor Enerji (ASTOR), aracı kurumların radarlarında kalmaya devam ediyor.

5 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan güncel analize göre Bulls Yatırım, şirket payları için daha önce belirlediği hedef fiyat rakamında artışa gitti.

Bulls Yatırım tarafından yayımlanan raporda, Astor Enerji hisseleri için eski hedef fiyat olan 403,50 TL, yeni dönem beklentileri doğrultusunda 471,00 TL’ye yükseltildi. Kurum, hisse senedi için "Endeks Üstü Getiri" tavsiyesini de sürdürdü.

ASTOR HEDEF FİYAT VE PRİM POTANSİYELİ DETAYLARI

Rapor tarihi itibarıyla hissenin son işlem fiyatı ve 12 aylık projeksiyona ilişkin detaylar şu şekilde sıralandı:

• Aracı Kurum: Bulls Yatırım

• Son Fiyat (ASTOR): 308,75 TL

• Yeni Hedef Fiyat: 471,00 TL

• Eski Hedef Fiyat: 403,50 TL

• Tavsiye: Endeks Üstü Getiri

• Öngörülen Prim Potansiyeli: Yüzde 52,55

• Açıklanma Tarihi: 5 Ağustos 2026

Not: Aracı kurumlar tarafından belirlenen hedef fiyatlar 12 aylık bir zaman dilimini kapsamakta olup kesin gerçekleşme garantisi taşımamaktadır.

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