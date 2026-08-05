Altın piyasasında hareketli bir seans geride kaldı. Borsa İstanbul KMKTP'de gerçekleşen işlemlerde standart altının kilogram fiyatı gün içerisinde en düşük 6 milyon 200 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 411 bin lira seviyelerini gördü.

Dün günü 6 milyon 216 bin 600 liradan kapatan standart altın, bugünkü güçlü alımların etkisiyle yüzde 2,3 yükselerek 6 milyon 360 bin liraya ulaştı.

Günün tamamlanmasıyla birlikte altın borsasındaki toplam işlem hacmi ve miktarı da netleşti:

• Altında Toplam İşlem Hacmi: 14.663.933.375,10 TL

• Altında Toplam İşlem Miktarı: 2.305,42 kg

• Tüm Metallerde Toplam İşlem Hacmi: 14.668.613.375,42 TL

GÜNÜN EN AKTİF LİDER KURUMLARI

Altın Piyasası'nda gün boyunca en yüksek işlem hacmine ulaşan ve piyasayı sürükleyen kurumlar sırasıyla şu şekilde öne çıktı:

• Türkiye İş Bankası

• NMGlobal Kıymetli Madenler

• Uğuras Kıymetli Madenler

• Dünya Katılım Bankası

• Yapı ve Kredi Bankası

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