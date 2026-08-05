Altın fiyatları yeni işlem gününde yükselişini sürdürürken, uluslararası piyasalardan dikkat çeken bir tahmin geldi. Londra merkezli Sucden Financial yılın üçüncü çeyreğine ilişkin altın beklentilerini paylaştı.

Şirketin yayımladığı metal piyasası raporuna göre, yüksek reel faizler ve sıkı para politikaları kısa vadede altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam edecek. Buna karşın merkez bankalarının güçlü altın alımları, rezerv çeşitlendirme politikaları ve jeopolitik riskler değerli metal için önemli destek unsurları olmayı sürdürüyor.

ALTIN İÇİN KRİTİK FİYAT ARALIĞI AÇIKLANDI! EYLÜL AYINI İŞARET ETTİ

Sucden Financial, ons altının eylül ayı sonuna kadar 3.950-4.300 dolar bandında dalgalanmasını bekliyor.

Raporda, fiyatların bu aralığın alt sınırına yaklaşmasının alım talebini artırabileceği belirtilirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında gevşeme sinyali vermemesi halinde 4.200 doların üzerindeki kalıcı yükselişlerin zor olabileceği ifade edildi.

Analistler, altının yıl başındaki zirvesinden yaklaşık yüzde 30 geri çekilmesine rağmen makroekonomik göstergelere kıyasla hala yüksek seviyelerde işlem gördüğünü değerlendirdi.

5 Ağustos güncel altın fiyatları

Altın Türü Alış Satış Gram Altın 6.323,44 TL 6.324,40 TL Çeyrek Altın 10.117,50 TL 10.340,40 TL Ons Altın 4.134,67 dolar 4.135,60 dolar

JEOPOLİTİK RİSKLER DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Raporda, ABD doları ve reel faizlerin işaret ettiği seviyelerin üzerinde fiyatlanan altının, jeopolitik risk primini henüz tamamen kaybetmediğine dikkat çekildi.

Merkez bankalarının fiziki altın alımlarını sürdürmesi, yüksek kamu borçları ve küresel belirsizlikler de uzun vadede altın fiyatlarını destekleyen temel faktörler arasında gösterildi.

Sucden Financial, kısa vadeli düzeltmelerin uzun vadeli yükseliş trendini sona erdirmediğini vurgularken, güvenli liman talebinin zayıflaması halinde ilave geri çekilmelerin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

GÜMÜŞ İÇİN DE TAHMİN PAYLAŞILDI

Raporda gümüş piyasasına ilişkin değerlendirmelere de yer verildi. Analistler, imalat sektöründeki yavaşlama ve endüstriyel talepteki zayıflığın kısa vadede gümüş fiyatlarını baskılayabileceğini belirtti.

Sucden Financial, gümüşün eylül sonuna kadar 56-66 dolar/ons bandında hareket etmesini beklerken, 50 doların orta seviyelerine yaklaşan fiyatların alım fırsatı oluşturabileceğini ifade etti.

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