Altın fiyatları 5 Ağustos Çarşamba gününe yükselişle başladı. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğine yönelik iyimser haber akışı petrol fiyatlarını baskılarken, zayıflayan dolar ve Fed'in eylül ayında faiz artırma ihtimalinin gerilemesi güvenli liman talebini destekledi. Bu gelişmelerle birlikte ons altın iki haftanın en yüksek seviyesine yükselirken, gram altın da tarihi zirvelerine yakın seyrini koruyor.

Spot altın yüzde 1,3 yükselişle 4.127 dolar seviyesine çıkarken, gün içinde 4.135 dolar seviyesini test etti. ABD altın vadeli kontratları ise yüzde 0,8 primle 4.184 dolar seviyesinde işlem gördü.

ABD dolarındaki zayıf görünüm, altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha cazip hale getirirken, petrol fiyatlarında son iki seansta yaşanan sert düşüşün ardından oluşan düşük enflasyon beklentileri de değerli metalleri destekledi.

Katar'ın ABD ile İran arasındaki gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik girişimlerde ilerleme sağlandığını açıklaması petrol fiyatlarını baskılarken, OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, jeopolitik risklerin azalmasının altın fiyatlarında yeni yükselişleri destekleyebileceğini ifade etti.

Öte yandan piyasalar, Fed'in 15-16 Eylül toplantısında faiz artırımı ihtimalini yüzde 59 olarak fiyatlıyor. Bir gün önce bu oran yüzde 67 seviyesindeydi. Yatırımcılar bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisi ile cuma günü yayımlanacak tarım dışı istihdam raporunu yakından izleyecek.

5 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ons altın: Alış 4.134,67 dolar – Satış 4.135,60 dolar

Gram altın: Alış 6.331,94 TL – Satış 6.332,93 TL

Cumhuriyet altını: Alış 40.524,40 TL – Satış 41.290,71 TL

Tam altın: Alış 40.710,00 TL – Satış 41.048,00 TL

Çeyrek altın: Alış 10.131,10 TL – Satış 10.354,34 TL

Yarım altın: Alış 20.195,60 TL – Satış 20.705,27 TL

Ata altın: Alış 40.797,93 TL – Satış 41.836,82 TL

Ziynet altını: Alış 40.517,82 TL – Satış 41.283,91 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.417,10 TL – Satış 4.596,19 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 5.697,04 TL – Satış 5.903,72 TL

Gremse altın: Alış 101.337,00 TL – Satış 102.273,00 TL

ALTIN FİYATLARINI HANGİ GELİŞMELER ETKİLİYOR?

Altın fiyatlarında yön; Fed'in faiz politikası, ABD istihdam ve enflasyon verileri, dolar endeksindeki hareketler ile Orta Doğu başta olmak üzere jeopolitik gelişmeler tarafından belirleniyor. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde açıklanacak ABD verilerinin hem ons altın hem de gram altın fiyatlarında oynaklığı artırabileceğine dikkat çekiyor.