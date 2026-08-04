Güney Kore borsasında (KOSPI) teknoloji hisselerine yönelik endişeler ve kontrolsüz kaldıraç kullanımı, borsanın zirve seviyesinden yaklaşık yüzde 25 oranında gerilemesine yol açmıştı.

29 Temmuz’da endeksin tek bir günde yüzde 11’e varan kayıplar yaşaması üzerine işlemlere defalarca ara verilmiş, Samsung gibi dünya devleri sert düşüşlerden payını almıştı.

Yapay zeka ve yarı iletken hisselerindeki bu çöküş, hükümet onaylı riskli kaldıraçlı ETF’ler yüzünden küçük yatırımcı için tam bir felakete dönüştü.

AĞIR BİLANÇO: YÜZ BİNLERCE GENÇ YATIRIMCI BATTI

Borsadaki tarihi çöküşün bilançosu finansal sistemin dengelerini sarstı:

• 1,2 Milyondan Fazla Hesap: Teminat tamamlama çağrısı ile karşı karşıya kaldı ve yüz binlerce yatırımcının varlığı tamamen tasfiye oldu.

• 360 Binden Fazla Sıfırlanan Hesap: Yalnızca ilk büyük dalgada, bir gün içinde tüm varlığını kaybetti.

• Genç Nüfus Darbe Aldı: Battığı tespit edilen hesapların yüzde 62’sinin 35 yaş altındaki genç yatırımcılara ait olduğu belirlendi.

DÜNYADA BİR İLK: "HALK VE HİSSEDARLAR PARTİSİ"

Kendilerini piyasanın mağdurları olarak tanımlayan kitle örgütlendi. Kore Hissedar Hareketi Merkezi, 30 Temmuz’da yaptığı açıklamayla geçici adı “Halk ve Hissedarlar” olan siyasi parti için kurucu üye kayıtlarını resmen başlattı.

Güney Kore yasalarına göre partinin resmileşmesi için en az 5 bin kayıtlı üyeye ve en az 5 farklı şehir/eyalette örgütlenmeye ihtiyacı bulunuyor.

Toplam 14 milyon bireysel yatırımcının bulunduğu ülkede, bu partinin seçimlerdeki dengeleri değiştirme gücüne sahip olduğu değerlendiriliyor.

Borsadaki sert kayıpların ardından gelen bu hamle, sermaye piyasalarında yaşanan mağduriyetlerin dünya siyaset tarihinde ilk kez doğrudan bir siyasi partiye dönüştüğü örnek olarak kayıtlara geçti.