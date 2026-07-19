Küresel piyasalarda faiz beklentileri, jeopolitik riskler ve yapay zeka yatırımlarının maliyetine ilişkin tartışmalar sürerken, ABD'nin en büyük teknoloji şirketleri değerini artırmayı başardı.

Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon, Tesla ve Meta'nın toplam piyasa değeri yılın ilk yarısında 22 trilyon 100 milyar 800 milyon dolara yükseldi. Böylece söz konusu şirketlerin toplam değeri yaklaşık 15,3 milyar dolar arttı.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE DALGALI SEYİR

Teknoloji şirketlerinin yüksek değerlemeleri tartışılmaya dikkat çekerken, yapay zeka yatırımlarının artan maliyetleri ve kârlılığı baskılayabileceği endişesi teknoloji hisselerinde dalgalanmaya neden oldu.

Fed'in faiz artırımı beklentisi de yatırımcıları temkinli davranmaya yöneltti. Buna rağmen yapay zekaya yönelik güçlü talep ve ABD ile İran arasında olası bir anlaşmaya ilişkin iyimserlik, yılın ilk yarısında ABD'li teknoloji devlerinin hisselerini ve toplam piyasa değerlerini destekledi.

EN BÜYÜK SIÇRAMA ALPHABET'TEN

Söz konusu dönemde Alphabet'in piyasa değeri yüzde 14,4 artarak 4 trilyon 326 milyon dolara, Nvidia'nın piyasa değeri yüzde 6,8 artışla 4 trilyon 842 milyar dolara, Apple'ın piyasa değeri yüzde 8,2 yükselişle 4 trilyon 671 milyar dolara, Amazon'un piyasa değeri yüzde 3,9 artışla 2 trilyon 563,8 milyar dolara ulaştı.

KİMLER KAYBETTİ?

Diğer taraftan Tesla'nın piyasa değeri yüzde 12,5 azalarak 1 trilyon 400 milyar dolara, Meta'nın piyasa değeri yüzde 14,1 azalışla 1 trilyon 429 milyar dolara, Microsoft'un piyasa değeri yüzde 15,2 azalarak 2 trilyon 770 milyar dolara geriledi.

Şirketlerin hisse performansına bakıldığında yılın ilk yarısında yatırımcısına Alphabet yüzde 12,6, Nvidia yüzde 7,3, Apple yüzde 6,4, Amazon yüzde 3,3 kazandırdı. Tesla yüzde 6,5, Meta yüzde 14,7 ve Microsoft yüzde 22,9 değer kaybederek yatırımcısını üzdü.

TRUMP'IN ÇİN ZİYARETİ

Teknoloji devleri yapay zeka yatırımlarını hızlandırırken, şirketlerin attığı stratejik adımlar da hisse performanslarını etkiledi. Nvidia'nın Marvell ile yaptığı ortaklık, Trump'ın Çin ziyareti sırasında H200 çip satışlarına yönelik olumlu gelişmeler ve yapay zeka talebi şirket hisselerini destekledi.

Alphabet yapay zeka altyapısı için büyük finansman planları açıklarken, Apple ABD'de çip üretimi için Intel ile iş birliğine yöneldi. Amazon da Hindistan'daki yapay zeka ve bulut yatırımlarını artırma kararı aldı.

Buna karşılık Tesla'nın beklentilerin altında kalan araç teslimatları ve Meta'nın işten çıkarma planları teknoloji hisselerinde baskı oluşturdu. Çin'in Meta'nın Manus yapay zeka şirketini satın alma sürecini durdurması da olumsuz gelişmeler arasında yer aldı.