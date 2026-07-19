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JPMorgan, Deutsche Bank, BBVA, ING ve Danske Bank dolar/TL tahminlerini güncelledi. Dev bankaların 2026 ve 2027 kur beklentileri!

Uluslararası yatırım bankaları ve finans kuruluşları, dolar/TL'ye ilişkin yıl sonu beklentilerini güncellemeye devam ediyor. Dolar/TL'nin 47 seviyesinin üzerinde işlem gördüğü dönemde JPMorgan, Deutsche Bank, BBVA, ING ve Danske Bank'ın yayımladığı son tahminler, kurda kontrollü ve kademeli yükseliş beklentisinin sürdüğüne işaret etti. Kurumların 2026 yıl sonu tahminleri ağırlıklı olarak 51-53 TL bandında şekillenirken, 2027 yılı beklentileri ise 61,7-65 TL aralığında yoğunlaştı.

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JPMORGAN'DAN 51,4 TL TAHMİNİ

ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan, dolar/TL'nin 2026 yılını 51,4 TL, 2027 yılını ise 61,7 TL seviyesinde tamamlayacağını öngördü.

Dev bankalar dolar/TL tahminlerini güncelledi! İşte yeni beklentiler, Görsel 1

DEUTSCHE BANK'IN 2027 TAHMİNİ 65 TL

Deutsche Bank, dolar/TL için 2026 yıl sonu tahminini 51 TL olarak açıklarken, 2027 yılı sonunda kurun 65 TL seviyesine yükseleceğini öngördü.

Dev bankalar dolar/TL tahminlerini güncelledi! İşte yeni beklentiler, Görsel 2

BBVA VE ING'DEN YIL SONU BEKLENTİLERİ

İspanyol banka BBVA, dolar/TL'nin 2026 yılını 52 TL seviyesinde tamamlayacağını tahmin etti.

ING Global ise 2026 yıl sonu dolar/TL beklentisini 53 TL olarak paylaştı.

Dev bankalar dolar/TL tahminlerini güncelledi! İşte yeni beklentiler, Görsel 3

DANSKE BANK KISA VADELİ TAHMİNLERİNİ DE AÇIKLADI

Danimarka merkezli Danske Bank, diğer kurumlardan farklı olarak kısa ve orta vadeli beklentilerini de duyurdu.

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Banka, dolar/TL'nin bir ay içinde 47,80 TL, önümüzdeki 12 ay sonunda ise 55,50 TL seviyesine ulaşacağını öngördü.

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