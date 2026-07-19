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5 dev banka altın tahminlerini güncelledi. Goldman Sachs 4.900 dolar hedefini korurken, BofA 4.360 dolar, Bernstein ise 4.533 dolar tahminini açıkladı.

Küresel piyasalarda faiz politikaları, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının altın alımları yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Goldman Sachs, HSBC, Bernstein, Saxo Bank ve Bank of America (BofA), altın piyasasına ilişkin güncel beklentilerini paylaşırken, kısa vadede dalgalanma öngörülse de uzun vadeli görünümde iyimser mesajlar dikkat çekti.

GOLDMAN SACHS 4.900 DOLAR HEDEFİNİ KORUDU

Goldman Sachs, merkez bankalarının güçlü altın alımlarının fiyatlar için önemli bir destek oluşturduğunu belirtti. Banka, gelişmekte olan ülkelerin rezerv çeşitlendirme eğiliminin devam edeceğini öngörerek 2026 yıl sonu ons altın tahminini 4.900 dolar seviyesinde korudu.

Altın yükselecek mi düşecek mi? 5 dev bankanın son tahminleri, Görsel 1

HSBC KISA VADEDE BASKI, UZUN VADEDE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

HSBC, yüksek reel faizler ve güçlü dolar nedeniyle altının kısa vadede belirli bir bantta hareket edebileceğini ifade etti. Buna karşın merkez bankalarının alımları, ETF girişleri ve portföy çeşitlendirme ihtiyacının yıl sonuna kadar fiyatları desteklemeye devam edeceği değerlendirmesinde bulundu.

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BERNSTEIN TAHMİNİNİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE ETTİ

Bernstein, artan reel faizlerin etkisiyle yaşanan geri çekilmeye rağmen 2026 yılı ortalama ons altın tahminini 4.533 dolara yükseltti. Banka, uzun vadeli görünümde ise olumlu beklentisini korudu.

Altın yükselecek mi düşecek mi? 5 dev bankanın son tahminleri, Görsel 2

SAXO BANK'TAN KRİTİK FİYAT ARALIĞI

Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, ons altının kısa vadede 3.950-4.200 dolar bandında dalgalanmasını beklediklerini belirtti. Raporda, merkez bankalarının alımlarının altın fiyatlarını destekleyen en önemli unsurlardan biri olmaya devam ettiği vurgulandı.

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BOFA TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

Bank of America, Fed'in faiz artırımlarına devam edeceği beklentisiyle 2026 yılı ortalama ons altın tahminini 4.360 dolara çekti. Ancak banka, altın madenciliği şirketleri ve uzun vadeli altın görünümüne ilişkin pozitif beklentisini sürdürdü.

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Dev bankaların altın tahminleri

Kurum Beklenti
Goldman Sachs 2026 yıl sonu hedefi 4.900 dolar
HSBC Kısa vadede yatay, uzun vadede yükseliş beklentisi
Bernstein 2026 ortalama tahmini 4.533 dolar
Saxo Bank 3.950-4.200 dolar bandı öngörüsü
Bank of America 2026 ortalama tahmini 4.360 dolar

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