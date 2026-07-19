Altın fiyatları 19 Temmuz 2026 Pazar günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Serbest piyasada gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altında güncel alış-satış fiyatları belli oldu. İşte piyasalarda son durum...

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Serbest piyasada gram altın 6.092,19 TL alış, 6.093,03 TL satış fiyatından işlem görüyor.

Küresel piyasalarda ons altın ise 4.015,01 dolar alış, 4.019,77 dolar satış seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK, YARIM VE TAM ALTIN FİYATLARI

Altın piyasasında öne çıkan diğer güncel fiyatlar şöyle:

Altın Türü Alış Satış Gram Altın 6.092,19 TL 6.093,03 TL Çeyrek Altın 9.747,51 TL 9.962,10 TL Yarım Altın 19.434,10 TL 19.924,20 TL Tam Altın 39.628,00 TL 39.861,00 TL Cumhuriyet Altını 38.990,04 TL 39.726,54 TL Ata Altın 40.259,95 TL 41.274,11 TL Gremse Altın 98.718,00 TL 99.330,00 TL

Bilezik fiyatları

14 ayar bilezik (gram): 3.322,49 TL alış – 4.476,11 TL satış

22 ayar bilezik (gram): 5.543,30 TL alış – 5.730,07 TL satış