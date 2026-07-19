Gram altın 6.093 TL, çeyrek altın 9.962 TL, Cumhuriyet altını 39.726 TL, ons altın 4.019 dolar seviyesinde. 19 Temmuz güncel altın alış-satış fiyatları.
Altın fiyatları 19 Temmuz 2026 Pazar günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Serbest piyasada gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altında güncel alış-satış fiyatları belli oldu. İşte piyasalarda son durum...
GRAM ALTIN KAÇ TL?
Serbest piyasada gram altın 6.092,19 TL alış, 6.093,03 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Küresel piyasalarda ons altın ise 4.015,01 dolar alış, 4.019,77 dolar satış seviyesinde bulunuyor.
ÇEYREK, YARIM VE TAM ALTIN FİYATLARI
Altın piyasasında öne çıkan diğer güncel fiyatlar şöyle:
|Altın Türü
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|6.092,19 TL
|6.093,03 TL
|Çeyrek Altın
|9.747,51 TL
|9.962,10 TL
|Yarım Altın
|19.434,10 TL
|19.924,20 TL
|Tam Altın
|39.628,00 TL
|39.861,00 TL
|Cumhuriyet Altını
|38.990,04 TL
|39.726,54 TL
|Ata Altın
|40.259,95 TL
|41.274,11 TL
|Gremse Altın
|98.718,00 TL
|99.330,00 TL
Bilezik fiyatları
14 ayar bilezik (gram): 3.322,49 TL alış – 4.476,11 TL satış
22 ayar bilezik (gram): 5.543,30 TL alış – 5.730,07 TL satış