Akaryakıtta fiyat artışlarının bir bölümünü ÖTV indirimiyle dengeleyen eşel mobil sisteminin sona ereceği takvim Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre uygulama 31 Temmuz'a kadar mevcut haliyle devam edecek. Destek oranı 1 Ağustos'tan itibaren düşürülecek, eşel mobil sistemi ise 1 Ekim 2026 itibarıyla tamamen kaldırılacak.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NASIL SONA ERECEK?

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, yurt içi rafineri fiyatlarındaki artışların yüzde 50'sinin ÖTV indirimiyle karşılanmasına 31 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edilecek. 1 Ağustos-30 Eylül 2026 döneminde bu oran yüzde 25'e düşürülecek. 1 Ekim 2026 itibarıyla ise eşel mobil sistemi tamamen sona erecek.

Kararda ayrıca rafineri fiyatlarında düşüş yaşanması halinde, indirim tutarı kadar ÖTV'nin artırılacağı ve fiyat düşüşünün öncelikle vergi düzenlemesine yansıtılacağı belirtildi.

PETROL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ ZAMLARI BERABERİNDE GETİRDİ

Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim ve Hürmüz Boğazı'na yönelik arz endişeleri nedeniyle yükselen petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarını da yukarı taşıdı. Bu hafta benzinin litre fiyatı 2,69 lira, motorinin litre fiyatı ise 3,12 lira arttı. Maliyet artışının yaklaşık yarısı ise eşel mobil sistemi kapsamında uygulanan ÖTV indirimiyle karşılandı.

50 LİTRELİK DEPODA 156 LİRAYA VARAN DESTEK SAĞLANDI

ÖTV indirimi sayesinde 50 litrelik bir depoda motorin kullanan araç sahipleri yaklaşık 156 liralık, benzin kullananlar ise yaklaşık 135 liralık fiyat artışından korunmuş oldu. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre günlük benzin ve motorin tüketimi dikkate alındığında, eşel mobil sistemi kapsamında sağlanan ÖTV desteğinin günlük maliyeti yaklaşık 240 milyon lira seviyesinde hesaplanıyor.