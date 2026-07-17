Akaryakıt fiyatlarında peş peşe gelen zamların ardından araç sahiplerini ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Sektör kaynaklarına göre, uluslararası piyasalarda motorin fiyatlarının yükselmeye devam etmesi halinde gelecek hafta motorine yeni bir zam yapılması gündeme gelebilir.

Motorine bugün 3,12 TL, benzine ise 1,14 TL zam uygulanırken, küresel piyasalardaki hareketlilik nedeniyle fiyat artışlarının devam edebileceği ifade ediliyor.

MOTORİNE YENİ ZAM BEKLENTİSİ

Sektör temsilcileri, motorinin uluslararası piyasalardaki fiyatında hızlı bir yükseliş yaşandığını belirterek, salı ya da çarşamba günü yeni bir zam ihtimalinin masada olduğunu aktardı.

Kaynaklar, pazartesi günü oluşacak uluslararası piyasa verilerinin hem zammın yapılıp yapılmayacağını hem de zam miktarını belirleyeceğini ifade etti.

PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞTE

ABD-İran gerilimi ile Hürmüz Boğazı'nda artan tansiyonun etkisiyle Brent petrol ve motorinin uluslararası fiyatlarında yükseliş sürüyor. Brent petrol 85 dolar seviyelerinde işlem görürken, motorinin ton fiyatı da son günlerde dikkat çekici bir artış kaydetti.

Beklenen yeni zammın hayata geçmesi halinde motorin litre fiyatının birçok ilde 80 TL sınırına biraz daha yaklaşacağı belirtiliyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul

Benzin: 65,65 TL

Motorin: 73,08 TL

LPG: 31,19 TL

Ankara

Benzin: 66,60 TL

Motorin: 74,19 TL

LPG: 31,29 TL

İzmir

Benzin: 66,90 TL

Motorin: 74,47 TL

LPG: 31,19 TL

Kaynak: Yeniçağ

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