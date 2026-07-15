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Akaryakıta çifte zam geliyor. Benzine 1,55 TL'lik zammın ardından cuma günü motorine 3,90 TL, benzine 1 TL artış bekleniyor. İşte 15 Temmuz LPG, motorin, benzin fiyatları!

Akaryakıt fiyatlarında zam dalgası devam ediyor. Benzinin litre fiyatına 15 Temmuz itibarıyla 1 lira 55 kuruşluk zam pompaya yansırken, sürücüleri üzecek bir gelişme daha yaşandı. Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre cuma gününden itibaren motorin ve benzin fiyatlarına yeni bir zam daha bekleniyor. Beklenen artışın gerçekleşmesi halinde akaryakıt fiyatları yeniden önemli ölçüde yükselecek.

MOTORİNE 3,90 TL BENZİNE 1 TL ZAM GELİYOR!

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Akaryakıt zamları hız kesmiyor. Cuma gününden geçerli motorine 3,90 TL, benzine 1 TL düzeyinde zam bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Benzine zam geldi, yenisi yolda! Motorin ve benzine bir zam daha, Görsel 1

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt ürünlerinde yeni fiyat artışı bekleniyor.

BENZİNE 1,55 TL ZAM POMPAYA YANSIDI

15 Temmuz Çarşamba gününden itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş zam uygulanmaya başlandı. Böylece benzin fiyatları birçok ilde 64-66 TL bandına yükselirken, cuma günü beklenen yeni artışın gerçekleşmesi halinde fiyatların daha da yukarı taşınması bekleniyor.

Benzine zam geldi, yenisi yolda! Motorin ve benzine bir zam daha, Görsel 2

15 TEMMUZ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 64,51 TL
Motorin: 69,96 TL
LPG: 31,19 TL

Benzine zam geldi, yenisi yolda! Motorin ve benzine bir zam daha, Görsel 3

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 64,35 TL
Motorin: 69,80 TL
LPG: 30,59 TL

Benzine zam geldi, yenisi yolda! Motorin ve benzine bir zam daha, Görsel 4

Ankara
Benzin: 65,46 TL
Motorin: 71,07 TL
LPG: 31,29 TL

Benzine zam geldi, yenisi yolda! Motorin ve benzine bir zam daha, Görsel 5

İzmir
Benzin: 65,75 TL
Motorin: 71,34 TL
LPG: 31,19 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 69.94
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 64.51
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 35.72
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 52
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 39.89
Gazyağı 70.26
Tüm Akaryakıt Fiyatları

CUMA GÜNÜ GELECEK ZAMLA BİRLİKTE AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Beklenen zamların pompaya yansıması halinde İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatının 64,51 TL'den 65,51 TL'ye, motorinin ise 69,96 TL'den 73,86 TL'ye yükselmesi bekleniyor. İstanbul Anadolu Yakası'nda benzinin 65,35 TL, motorinin 73,70 TL, Ankara'da benzinin 66,46 TL, motorinin 74,97 TL, İzmir'de ise benzinin 66,75 TL, motorinin 75,24 TL seviyesine çıkacağı hesaplanıyor.

LPG fiyatlarında ise şu aşamada herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

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