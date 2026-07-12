Akaryakıt fiyatlarını yakından takip eden milyonlarca araç sahibi, 12 Temmuz 2026 Pazar güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını araştırıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları belli oldu. İşte il il güncel litre fiyatları…

12 TEMMUZ 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve sektör kaynaklarından gelen gelişmeler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Güncel verilere göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 62,90 TL

Motorin: 69,88 TL

LPG: 31,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 62,75 TL

Motorin: 69,73 TL

LPG: 30,59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 63,86 TL

Motorin: 70,99 TL

LPG: 31,19 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 64,14 TL

Motorin: 71,26 TL

LPG: 30,99 TL

BU HAFTA MOTORİNE PEŞ PEŞE 3 ZAM GELDİ

Motorin fiyatları bu hafta art arda gelen zamlarla dikkat çekti.

7 Temmuz Salı: Motorinin litre fiyatına 1,31 TL zam yapıldı.

8 Temmuz Çarşamba: Motorine 76 kuruş daha zam geldi.

10 Temmuz Cuma: Motorinin litre fiyatına 3,08 TL ile 3,10 TL arasında değişen yeni bir zam yansıtıldı.

Böylece hafta boyunca motorin fiyatı toplamda yaklaşık 5,15-5,17 TL arttı.

1 DEPO BENZİN KAÇ TL'YE DOLUYOR?

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatının 62,90 TL seviyesinde bulunmasıyla birlikte bir aracın deposunu doldurmanın maliyeti de belli oldu. Buna göre 50 litrelik bir depo yaklaşık 3.145 TL'ye, 60 litrelik bir depo ise 3.774 TL'ye doluyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Brent petrol fiyatı, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatları dikkate alınarak hesaplanıyor. Rafineri çıkış fiyatlarına ÖTV ve KDV'nin eklenmesiyle pompa satış fiyatları oluşuyor. Bu nedenle petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimler pompaya yansıyabiliyor.