Borsada bazı şirketler, yatırımcılarına cebinden para çıkmadan ilave hisse verebilmek için SPK onayı bekliyor. 5 Temmuz 2026 itibarıyla bedelsiz sermaye artırımı onayı bekleyen şirket sayısı 46 olurken, listeye geçen hafta 4 yeni şirket eklendi.

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI İÇİN SPK ONAYI BEKLEYEN 46 ŞİRKET

SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı bekleyen şirketler şöyle;

Şirket Bedelsiz Oranı CASA %1000 MPARK %200 REEDR %300 GZNMI %1000 TRHOL %100 ATEKS %2023,80952 RUBNS %900 KTLEV %238,16425 TERA %4000 PKART %1218,68131 YEOTK %133,802 VAKFN %20 VKGYO %27,53623 VSNMD %55 AYES %233,33333 HLGYO %56,25 DSTKF %1679 ONRYT %300 SDTTR %1000 ODINE %1212,21719 RYSAS %100 RYGYO %250 MERCN %200 IZINV %1327,55533 MEGMT %860 AKFIS %500 TNZTP %70 LIDFA %51,54270 ALKLC %1100 MHRGY %50 BLCYT %900 DERHL %401,40533 KUVVA %1349,64852 DNISI %334,31733 BUCIM %100 ORGE %400 GRTHO %950 BARMA %204,76190 HRKET %1300 FLAP %326,66666 INFO %100 TEHOL %87,95178 CGCAM %1300 KLRHO %80 BYDNR %615 CWENE %53,02005

BU HAFTA LİSTEYE HANGİ ŞİRKETLER EKLENDİ?

Geçtiğimiz hafta bedelsiz sermaye artırımı kararı alan şirketler şunlar oldu:

Çağdaş Cam (CGCAM) – %1300

Kiler Holding (KLRHO) – %80

Baydöner (BYDNR) – %615

CW Enerji (CWENE) – %53,02005

EN YÜKSEK BEDELSİZ ORANI HANGİ ŞİRKETTE?

SPK onayı bekleyen şirketler arasında en yüksek bedelsiz sermaye artırımı oranı %4000 ile Tera Yatırım Menkul Değerler (TERA) oldu.

TERA'yı sırasıyla;

ATEKS – %2023,80952

DSTKF – %1679

KUVVA – %1349,64852

IZINV – %1327,55533

HRKET – %1300

CGCAM – %1300 izledi.

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI NE ANLAMA GELİYOR?

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketin iç kaynaklarını sermayesine ekleyerek yatırımcılarına ücretsiz yeni pay dağıtması anlamına geliyor. Bu işlemde yatırımcıdan herhangi bir ödeme talep edilmiyor. Yatırımcının elindeki hisse adedi artarken, şirketin piyasa değerinde değişiklik olmuyor.

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