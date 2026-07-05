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Cebinizden para çıkmadan ilave hisse alabileceğiniz 46 şirket SPK onayı bekliyor. İşte bedelsiz sermaye artırımı listesinin son hali.

Borsada bazı şirketler, yatırımcılarına cebinden para çıkmadan ilave hisse verebilmek için SPK onayı bekliyor. 5 Temmuz 2026 itibarıyla bedelsiz sermaye artırımı onayı bekleyen şirket sayısı 46 olurken, listeye geçen hafta 4 yeni şirket eklendi.

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI İÇİN SPK ONAYI BEKLEYEN 46 ŞİRKET

SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı bekleyen şirketler şöyle;

Şirket Bedelsiz Oranı
CASA %1000
MPARK %200
REEDR %300
GZNMI %1000
TRHOL %100
ATEKS %2023,80952
RUBNS %900
KTLEV %238,16425
TERA %4000
PKART %1218,68131
YEOTK %133,802
VAKFN %20
VKGYO %27,53623
VSNMD %55
AYES %233,33333
HLGYO %56,25
DSTKF %1679
ONRYT %300
SDTTR %1000
ODINE %1212,21719
RYSAS %100
RYGYO %250
MERCN %200
IZINV %1327,55533
MEGMT %860
AKFIS %500
TNZTP %70
LIDFA %51,54270
ALKLC %1100
MHRGY %50
BLCYT %900
DERHL %401,40533
KUVVA %1349,64852
DNISI %334,31733
BUCIM %100
ORGE %400
GRTHO %950
BARMA %204,76190
HRKET %1300
FLAP %326,66666
INFO %100
TEHOL %87,95178
CGCAM %1300
KLRHO %80
BYDNR %615
CWENE %53,02005
30 şirket bedelli için SPK'dan gelecek kararı bekliyor! Güncel liste 30 şirket bedelli için SPK'dan gelecek kararı bekliyor! Güncel liste

BU HAFTA LİSTEYE HANGİ ŞİRKETLER EKLENDİ?

Geçtiğimiz hafta bedelsiz sermaye artırımı kararı alan şirketler şunlar oldu:

Çağdaş Cam (CGCAM) – %1300
Kiler Holding (KLRHO) – %80
Baydöner (BYDNR) – %615
CW Enerji (CWENE) – %53,02005

Bedelsiz onayı bekleyen şirketlerin güncel listesi!, Görsel 1

EN YÜKSEK BEDELSİZ ORANI HANGİ ŞİRKETTE?

SPK onayı bekleyen şirketler arasında en yüksek bedelsiz sermaye artırımı oranı %4000 ile Tera Yatırım Menkul Değerler (TERA) oldu.

SASA Polyester (SASA) hissesinden bu hafta kim aldı, kim sattı? SASA Polyester (SASA) hissesinden bu hafta kim aldı, kim sattı?

TERA'yı sırasıyla;
ATEKS – %2023,80952
DSTKF – %1679
KUVVA – %1349,64852
IZINV – %1327,55533
HRKET – %1300
CGCAM – %1300 izledi.

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BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI NE ANLAMA GELİYOR?

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketin iç kaynaklarını sermayesine ekleyerek yatırımcılarına ücretsiz yeni pay dağıtması anlamına geliyor. Bu işlemde yatırımcıdan herhangi bir ödeme talep edilmiyor. Yatırımcının elindeki hisse adedi artarken, şirketin piyasa değerinde değişiklik olmuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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