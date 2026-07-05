Cebinizden para çıkmadan ilave hisse alabileceğiniz 46 şirket SPK onayı bekliyor. İşte bedelsiz sermaye artırımı listesinin son hali.
Borsada bazı şirketler, yatırımcılarına cebinden para çıkmadan ilave hisse verebilmek için SPK onayı bekliyor. 5 Temmuz 2026 itibarıyla bedelsiz sermaye artırımı onayı bekleyen şirket sayısı 46 olurken, listeye geçen hafta 4 yeni şirket eklendi.
BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI İÇİN SPK ONAYI BEKLEYEN 46 ŞİRKET
SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı bekleyen şirketler şöyle;
|Şirket
|Bedelsiz Oranı
|CASA
|%1000
|MPARK
|%200
|REEDR
|%300
|GZNMI
|%1000
|TRHOL
|%100
|ATEKS
|%2023,80952
|RUBNS
|%900
|KTLEV
|%238,16425
|TERA
|%4000
|PKART
|%1218,68131
|YEOTK
|%133,802
|VAKFN
|%20
|VKGYO
|%27,53623
|VSNMD
|%55
|AYES
|%233,33333
|HLGYO
|%56,25
|DSTKF
|%1679
|ONRYT
|%300
|SDTTR
|%1000
|ODINE
|%1212,21719
|RYSAS
|%100
|RYGYO
|%250
|MERCN
|%200
|IZINV
|%1327,55533
|MEGMT
|%860
|AKFIS
|%500
|TNZTP
|%70
|LIDFA
|%51,54270
|ALKLC
|%1100
|MHRGY
|%50
|BLCYT
|%900
|DERHL
|%401,40533
|KUVVA
|%1349,64852
|DNISI
|%334,31733
|BUCIM
|%100
|ORGE
|%400
|GRTHO
|%950
|BARMA
|%204,76190
|HRKET
|%1300
|FLAP
|%326,66666
|INFO
|%100
|TEHOL
|%87,95178
|CGCAM
|%1300
|KLRHO
|%80
|BYDNR
|%615
|CWENE
|%53,02005
BU HAFTA LİSTEYE HANGİ ŞİRKETLER EKLENDİ?
Geçtiğimiz hafta bedelsiz sermaye artırımı kararı alan şirketler şunlar oldu:
Çağdaş Cam (CGCAM) – %1300
Kiler Holding (KLRHO) – %80
Baydöner (BYDNR) – %615
CW Enerji (CWENE) – %53,02005
EN YÜKSEK BEDELSİZ ORANI HANGİ ŞİRKETTE?
SPK onayı bekleyen şirketler arasında en yüksek bedelsiz sermaye artırımı oranı %4000 ile Tera Yatırım Menkul Değerler (TERA) oldu.
TERA'yı sırasıyla;
ATEKS – %2023,80952
DSTKF – %1679
KUVVA – %1349,64852
IZINV – %1327,55533
HRKET – %1300
CGCAM – %1300 izledi.
BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI NE ANLAMA GELİYOR?
Bedelsiz sermaye artırımı, şirketin iç kaynaklarını sermayesine ekleyerek yatırımcılarına ücretsiz yeni pay dağıtması anlamına geliyor. Bu işlemde yatırımcıdan herhangi bir ödeme talep edilmiyor. Yatırımcının elindeki hisse adedi artarken, şirketin piyasa değerinde değişiklik olmuyor.
Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.