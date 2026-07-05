29 Haziran-3 Temmuz haftasında aracı kurumlardan peş peşe hedef fiyat raporları geldi. Tacirler Yatırım, Gedik Yatırım, Deniz Yatırım ve PhillipCapital, bankacılık, holding, otomotiv, perakende ve sanayi sektörlerinden 16 hisse için yeni hedef fiyatlarını açıkladı.

Açıklanan raporlarda %93,65'e varan yükseliş potansiyeli dikkat çekerken, en yüksek hedef fiyat 1.039 TL ile MGROS, en yüksek prim potansiyeli ise SAHOL için öngörüldü.

YÜZDE 90'I AŞAN GETİRİ POTANSİYELİ

Açıklanan raporlarda en dikkat çeken hisselerden biri SAHOL oldu. Tacirler Yatırım, Sabancı Holding için 183 TL hedef fiyat belirlerken mevcut fiyata göre %93,65 prim potansiyeli hesapladı.

Teknosa (TKNSA) için 34,60 TL hedef fiyat açıklanırken yükseliş potansiyeli %75,99 olarak öne çıktı.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) için 20,10 TL hedef fiyat ve %70,34, Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT) için 168,86 TL hedef fiyat ve %66,20, Migros (MGROS) için ise 1.039 TL hedef fiyat ve %64,27 prim potansiyeli hesaplandı.

GEÇEN HAFTA AÇIKLANAN HEDEF FİYATLARIN GÜNCEL LİSTESİ

Hisse Aracı Kurum Tarih Son Fiyat Pot. Getiri Hedef Fiyat FROTO Tacirler Yatırım 01.07.2026 83,20 TL %57,61 132,00 TL TAVHL Tacirler Yatırım 01.07.2026 276,50 TL %55,52 430,00 TL DOAS PhillipCapital 01.07.2026 186,40 TL %45,39 271,00 TL TKNSA Tacirler Yatırım 01.07.2026 19,66 TL %75,99 34,60 TL TSKB Tacirler Yatırım 01.07.2026 11,80 TL %70,34 20,10 TL ISCTR Tacirler Yatırım 01.07.2026 14,21 TL %62,56 23,10 TL ALBRK Tacirler Yatırım 01.07.2026 8,06 TL %53,85 12,40 TL AKBNK Tacirler Yatırım 01.07.2026 73,75 TL %47,12 108,50 TL MAVI Tacirler Yatırım 01.07.2026 39,00 TL %55,90 60,80 TL TUPRS Tacirler Yatırım 01.07.2026 248,20 TL %41,82 352,00 TL MGROS Tacirler Yatırım 01.07.2026 632,50 TL %64,27 1.039,00 TL CCOLA Gedik Yatırım 02.07.2026 85,80 TL %10,84 95,10 TL DOHOL Gedik Yatırım 02.07.2026 20,48 TL %58,25 32,41 TL SAHOL Gedik Yatırım 02.07.2026 94,50 TL %38,32 130,71 TL SAHOL Tacirler Yatırım 01.07.2026 94,50 TL %93,65 183,00 TL TABGD Deniz Yatırım 03.07.2026 240,60 TL %55,86 375,00 TL TABGD Gedik Yatırım 02.07.2026 240,60 TL %56,15 375,70 TL TABGD Tacirler Yatırım 01.07.2026 240,60 TL %70,82 411,00 TL ANHYT Deniz Yatırım 03.07.2026 101,60 TL %66,20 168,86 TL

Hedef fiyatların, aracı kurumların analiz ve beklentilerini yansıttığı, yatırım tavsiyesi niteliği taşımadığı unutulmamalı. Hedef fiyatlar şirketlerin finansal sonuçları, makroekonomik gelişmeler ve piyasa koşullarına bağlı olarak güncellenebiliyor.

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