Geçen hafta (29 Haziran-3 Temmuz) 16 hisse için yeni hedef fiyatlar açıklandı. SAHOL'de potansiyel getiri %93,65'e, MGROS hedef fiyatı ise 1.039 TL'ye çıktı.
29 Haziran-3 Temmuz haftasında aracı kurumlardan peş peşe hedef fiyat raporları geldi. Tacirler Yatırım, Gedik Yatırım, Deniz Yatırım ve PhillipCapital, bankacılık, holding, otomotiv, perakende ve sanayi sektörlerinden 16 hisse için yeni hedef fiyatlarını açıkladı.
Açıklanan raporlarda %93,65'e varan yükseliş potansiyeli dikkat çekerken, en yüksek hedef fiyat 1.039 TL ile MGROS, en yüksek prim potansiyeli ise SAHOL için öngörüldü.
YÜZDE 90'I AŞAN GETİRİ POTANSİYELİ
Açıklanan raporlarda en dikkat çeken hisselerden biri SAHOL oldu. Tacirler Yatırım, Sabancı Holding için 183 TL hedef fiyat belirlerken mevcut fiyata göre %93,65 prim potansiyeli hesapladı.
Teknosa (TKNSA) için 34,60 TL hedef fiyat açıklanırken yükseliş potansiyeli %75,99 olarak öne çıktı.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) için 20,10 TL hedef fiyat ve %70,34, Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT) için 168,86 TL hedef fiyat ve %66,20, Migros (MGROS) için ise 1.039 TL hedef fiyat ve %64,27 prim potansiyeli hesaplandı.
GEÇEN HAFTA AÇIKLANAN HEDEF FİYATLARIN GÜNCEL LİSTESİ
|Hisse
|Aracı Kurum
|Tarih
|Son Fiyat
|Pot. Getiri
|Hedef Fiyat
|FROTO
|Tacirler Yatırım
|01.07.2026
|83,20 TL
|%57,61
|132,00 TL
|TAVHL
|Tacirler Yatırım
|01.07.2026
|276,50 TL
|%55,52
|430,00 TL
|DOAS
|PhillipCapital
|01.07.2026
|186,40 TL
|%45,39
|271,00 TL
|TKNSA
|Tacirler Yatırım
|01.07.2026
|19,66 TL
|%75,99
|34,60 TL
|TSKB
|Tacirler Yatırım
|01.07.2026
|11,80 TL
|%70,34
|20,10 TL
|ISCTR
|Tacirler Yatırım
|01.07.2026
|14,21 TL
|%62,56
|23,10 TL
|ALBRK
|Tacirler Yatırım
|01.07.2026
|8,06 TL
|%53,85
|12,40 TL
|AKBNK
|Tacirler Yatırım
|01.07.2026
|73,75 TL
|%47,12
|108,50 TL
|MAVI
|Tacirler Yatırım
|01.07.2026
|39,00 TL
|%55,90
|60,80 TL
|TUPRS
|Tacirler Yatırım
|01.07.2026
|248,20 TL
|%41,82
|352,00 TL
|MGROS
|Tacirler Yatırım
|01.07.2026
|632,50 TL
|%64,27
|1.039,00 TL
|CCOLA
|Gedik Yatırım
|02.07.2026
|85,80 TL
|%10,84
|95,10 TL
|DOHOL
|Gedik Yatırım
|02.07.2026
|20,48 TL
|%58,25
|32,41 TL
|SAHOL
|Gedik Yatırım
|02.07.2026
|94,50 TL
|%38,32
|130,71 TL
|SAHOL
|Tacirler Yatırım
|01.07.2026
|94,50 TL
|%93,65
|183,00 TL
|TABGD
|Deniz Yatırım
|03.07.2026
|240,60 TL
|%55,86
|375,00 TL
|TABGD
|Gedik Yatırım
|02.07.2026
|240,60 TL
|%56,15
|375,70 TL
|TABGD
|Tacirler Yatırım
|01.07.2026
|240,60 TL
|%70,82
|411,00 TL
|ANHYT
|Deniz Yatırım
|03.07.2026
|101,60 TL
|%66,20
|168,86 TL
Hedef fiyatların, aracı kurumların analiz ve beklentilerini yansıttığı, yatırım tavsiyesi niteliği taşımadığı unutulmamalı. Hedef fiyatlar şirketlerin finansal sonuçları, makroekonomik gelişmeler ve piyasa koşullarına bağlı olarak güncellenebiliyor.
Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.