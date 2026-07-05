Uzun vadeli yatırım yapanların yakından takip ettiği temettü hisseleri yeniden gündemde. Son 10 yılda düzenli temettü ödeyen şirketleri içeren listede, yatırımcılara istikrarlı nakit akışı sağlayan çok sayıda Borsa İstanbul şirketi yer aldı.

ForInvest verilerine göre ortalama 10 yıllık temettü veriminde zirvede %14,89 ile ATLAS bulunurken, DOAS (%9,71), OYAKC (%9,05), TUPRS (%8,55), MGROS (%6,85), TOASO (%7,03), TTRAK (%6,86), FROTO (%5,66) gibi yatırımcıların yakından takip ettiği hisseler de listede yer aldı.

SON 10 YILDA DÜZENLİ TEMETTÜ ÖDEYEN HİSSELER

Hisse 10 Yıllık Ort. Temettü Verimi Güncel Fiyat ATLAS %14,89 8,330 TL DOAS %9,71 186,400 TL OYAKC %9,05 20,960 TL AYEN %8,67 35,240 TL TUPRS %8,55 248,200 TL ISDMR %8,44 56,200 TL ISMEN %8,12 35,720 TL AKSGY %7,77 9,610 TL PAGYO %7,17 160,700 TL TBORG %7,17 135,200 TL TOASO %7,03 302,000 TL YGGYO %6,94 234,800 TL TTRAK %6,86 441,000 TL MGROS %6,85 632,500 TL EREGL %6,63 40,100 TL AKSA %6,49 12,150 TL ANHYT %6,49 101,600 TL VESBE %6,36 6,260 TL PETUN %6,04 11,920 TL AYGAZ %6,02 220,500 TL AKMGY %5,81 250,000 TL NUHCM %5,80 227,400 TL FROTO %5,66 83,750 TL TCELL %5,63 107,200 TL AGYO %5,32 7,990 TL INDES %5,31 11,010 TL CIMSA %5,16 48,620 TL VAKKO %5,06 72,600 TL ECZYT %4,90 320,000 TL CLEBI %4,85 1,6M TL FMIZP %4,75 319,750 TL ANSGR %4,64 27,040 TL GEDIK %4,60 7,380 TL ECILC %4,51 76,950 TL AKCNS %4,47 239,100 TL BRISA %4,47 84,500 TL YUNSA %4,10 9,280 TL EGEEN %4,06 5,78M TL EGPRO %4,05 37,680 TL MTRYO %3,98 11,000 TL

DÜZENLİ TEMETTÜ NEDEN ÖNEMLİ?

Uzun yıllar boyunca kesintisiz temettü ödeyebilen şirketler, yatırımcılar tarafından finansal güç ve sürdürülebilir kârlılığın göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Düzenli temettü ödeyen şirketler özellikle uzun vadeli yatırımcıların portföylerinde önemli yer tutuyor.

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