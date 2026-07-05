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Son 10 yıldır kesintisiz temettü ödeyen 40 hisse belli oldu. En yüksek temettü veriminin %14,89'a ulaştığı listede TUPRS, DOAS, FROTO ve MGROS öne çıktı.

Uzun vadeli yatırım yapanların yakından takip ettiği temettü hisseleri yeniden gündemde. Son 10 yılda düzenli temettü ödeyen şirketleri içeren listede, yatırımcılara istikrarlı nakit akışı sağlayan çok sayıda Borsa İstanbul şirketi yer aldı.

ForInvest verilerine göre ortalama 10 yıllık temettü veriminde zirvede %14,89 ile ATLAS bulunurken, DOAS (%9,71), OYAKC (%9,05), TUPRS (%8,55), MGROS (%6,85), TOASO (%7,03), TTRAK (%6,86), FROTO (%5,66) gibi yatırımcıların yakından takip ettiği hisseler de listede yer aldı.

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SON 10 YILDA DÜZENLİ TEMETTÜ ÖDEYEN HİSSELER

Hisse 10 Yıllık Ort. Temettü Verimi Güncel Fiyat
ATLAS %14,89 8,330 TL
DOAS %9,71 186,400 TL
OYAKC %9,05 20,960 TL
AYEN %8,67 35,240 TL
TUPRS %8,55 248,200 TL
ISDMR %8,44 56,200 TL
ISMEN %8,12 35,720 TL
AKSGY %7,77 9,610 TL
PAGYO %7,17 160,700 TL
TBORG %7,17 135,200 TL
TOASO %7,03 302,000 TL
YGGYO %6,94 234,800 TL
TTRAK %6,86 441,000 TL
MGROS %6,85 632,500 TL
EREGL %6,63 40,100 TL
AKSA %6,49 12,150 TL
ANHYT %6,49 101,600 TL
VESBE %6,36 6,260 TL
PETUN %6,04 11,920 TL
AYGAZ %6,02 220,500 TL
AKMGY %5,81 250,000 TL
NUHCM %5,80 227,400 TL
FROTO %5,66 83,750 TL
TCELL %5,63 107,200 TL
AGYO %5,32 7,990 TL
INDES %5,31 11,010 TL
CIMSA %5,16 48,620 TL
VAKKO %5,06 72,600 TL
ECZYT %4,90 320,000 TL
CLEBI %4,85 1,6M TL
FMIZP %4,75 319,750 TL
ANSGR %4,64 27,040 TL
GEDIK %4,60 7,380 TL
ECILC %4,51 76,950 TL
AKCNS %4,47 239,100 TL
BRISA %4,47 84,500 TL
YUNSA %4,10 9,280 TL
EGEEN %4,06 5,78M TL
EGPRO %4,05 37,680 TL
MTRYO %3,98 11,000 TL
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DÜZENLİ TEMETTÜ NEDEN ÖNEMLİ?

Uzun yıllar boyunca kesintisiz temettü ödeyebilen şirketler, yatırımcılar tarafından finansal güç ve sürdürülebilir kârlılığın göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Düzenli temettü ödeyen şirketler özellikle uzun vadeli yatırımcıların portföylerinde önemli yer tutuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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