Borsa İstanbul'da temettü takvimi yeni haftada da yatırımcıların gündeminde yer alıyor. 6-10 Temmuz 2026 haftasında toplam 5 şirket hissedarlarına nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek.

Haftanın ilk işlem günü olan 6 Temmuz Pazartesi günü iki şirket yatırımcılarına temettü dağıtacak.

6 Temmuz 2026 Pazartesi

Özsu Balık (OZSUB): Hisse başına 0,52 TL

Lila Kağıt (LILAK): Hisse başına 1,30 TL

7 Temmuz 2026 Salı

Meysu (MEYSU): Hisse başına 0,04 TL

8 Temmuz 2026 Çarşamba

Panelsan (PNLSN): Hisse başına 0,58 TL

Lider Faktoring (LIDER): Hisse başına 0,03 TL

Öte yandan 9 Temmuz Perşembe ve 10 Temmuz Cuma günlerinde temettü takviminde herhangi bir şirketin nakit kâr payı ödemesi bulunmuyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.