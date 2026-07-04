Beşiktaş Kulübü'nün 2026 Yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Beşiktaş Belediyesi Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda kulübün mali durumuna ilişkin güncel veriler paylaşıldı.

Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, 1 Haziran 2025-28 Şubat 2026 dönemini kapsayan dokuz aylık mali tablo hakkında üyeleri bilgilendirdi.

Şentürk'ün verdiği bilgiye göre, 31 Mayıs 2025'te yaklaşık 18 milyar lira olan kulüp borcu, yüzde 38 artışla 28 Şubat 2026 itibarıyla 26 milyar 263 milyon 695 bin 438 liraya ulaştı.

Daha önce açıklanan verilere göre kulübün borcu, 30 Kasım 2025 itibarıyla 24 milyar 362 milyon 49 bin 178 lira seviyesindeydi.

"MALİ DİSİPLİN SAĞLANMALI"

Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil de toplantıda yaptığı konuşmada, kulübün mali yapısının sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Beşiktaş'ın gelecek nesillere bırakılacak bir emanet olduğunu belirten Ürkmezgil, tek seferlik gelirlerle sorunların çözülemeyeceğini, kalıcı finansal istikrarın düzenli gelirler ve mali disiplinle sağlanabileceğini ifade etti.

Yönetim kurulundan beklentilerinin açık olduğunu dile getiren Ürkmezgil, bütçe hedeflerine bağlı kalınması, harcamalarda şeffaflığın sağlanması ve gelir-gider dengesinin korunmasının kulübün öncelikleri arasında yer alması gerektiğini söyledi.

Ürkmezgil ayrıca, sportif başarı kadar mali istikrarın da büyük önem taşıdığını belirterek, Beşiktaş'ın güçlü bir kurumsal yapı ve sürdürülebilir finansal modelle geleceğe taşınmasının hedeflenmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Ekonomim