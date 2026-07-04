Yatırım piyasalarında 29 Haziran-3 Temmuz haftasının performansı belli oldu. Haftalık bazda değerli metaller öne çıkarken, Borsa İstanbul, dolar ve Bitcoin de yatırımcısına kazandırdı.

Haftanın en yüksek getirisini gram gümüş sağlarken, onu ons gümüş ve Bitcoin takip etti.

Yatırım Aracı Haftalık Değişim Kapanış Gram gümüş %5,98 93,87 TL Ons gümüş %5,47 62,40 dolar Bitcoin %4,11 62.465 dolar Gram altın %2,68 6.282,40 TL Ons altın %2,11 4.175,70 dolar BIST 100 %1,01 14.417,91 puan Dolar/TL %0,39 46,80 TL

Hafta boyunca değerli metallere yönelik talebin artmasıyla birlikte ons altın yüzde 2,11, gram altın ise yüzde 2,68 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 1,01 yükselerek 14.417,91 puandan kapanış yaptı.

Döviz cephesinde dolar/TL yüzde 0,39 artışla 46,80 TL'ye yükselirken, kripto para piyasasının en büyük varlığı Bitcoin de haftalık bazda yüzde 4,11 prim yaparak 62.465 dolar seviyesinden işlem gördü.

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