Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı haziran ayına ilişkin "uluslararası yatırım pozisyonu (UYP)" verilerini açıkladı.

Yurt dışı varlıklar ile yükümlülükler arasındaki farkı gösteren net UYP, Haziran 2026 itibarıyla -402,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Haziran sonu itibarıyla Türkiye’nin yurt dışı varlıkları bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,7 azalarak 404,0 milyar dolara gerilerken, yurt dışı yükümlülükleri yüzde 3,0 artışla 806,7 milyar dolara tırmandı.

Öte yandan raporda, finansal türev işlemleri ilk kez ayrı bir kalem olarak yer aldı ve Haziran 2026 itibarıyla türev sözleşmelerinin net değeri -4,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

TCMB ayrıca yurt içi yerleşik gerçek kişilerin yurt dışı mevduat hareketlerine yönelik yapılan veri revizyonu kapsamında, 2026 ilk çeyreğindeki "efektif ve mevduatlar" kaleminin 12,8 milyar dolar yukarı yönlü güncellendiğini bildirdi.

VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİN ALT KALEMLERİNDE SON DURUM

Haziran ayında varlık ve yükümlülük cephesindeki alt kalemlerin çeyreksel performansı şöyle şekillendi:

• Yurt Dışı Varlıklar: Doğrudan yatırımlar yüzde 3,2 artarak 81,2 milyar dolar olurken; portföy yatırımları yüzde 11,0 düşüşle 9,1 milyar dolara, diğer yatırımlar yüzde 2,7 azalışla 163,6 milyar dolara indi. Bu dönemde bankaların yabancı para varlıkları yüzde 7,0 azalarak 49,0 milyar dolara, Merkez Bankası’nın rezerv varlıkları ise yüzde 2,2 gerileyerek 147,4 milyar dolara düştü. Yurt dışındaki hisse senedi ve yatırım fonu payları ise yüzde 14,6 artışla 49,7 milyar dolar oldu.

• Yurt Dışı Yükümlülükler: Doğrudan yatırımlar yüzde 0,6 azalarak 231,5 milyar dolara gerilerken; portföy yatırımları yüzde 8,8 artışla 154,8 milyar dolara, diğer yatırımlar ise yüzde 2,9 yükselişle 413,4 milyar dolara ulaştı.