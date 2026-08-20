Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı ikinci çeyreğine ilişkin "Türkiye dış borç istatistikleri" verilerini yayınladı.

Verilere göre Türkiye’nin toplam brüt dış borç stoku bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,5 artarak 539 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Aynı dönemde kısa vadeli dış borçlar yüzde 2,5 artışla 170,7 milyar dolara, uzun vadeli dış borçlar ise yüzde 3,9 artışla 368,2 milyar dolara ulaştı.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖRÜN BORCU YÜKSELDİ, TCMB’NİN DÜŞTÜ

Sektörel bazda bakıldığında, TCMB'nin yükümlülüklerindeki gerilemeye karşın kamu ve özel sektörün dış borç yükünün arttığı görüldü:

• Özel Sektör: Bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,2 artışla 318,0 milyar dolar ile en büyük payı oluşturdu.

• Kamu Sektörü: yüzde 3,3 artış kaydederek 197,9 milyar dolar seviyesine çıktı.

• TCMB Yükümlülükleri: yüzde 4,8 azalarak 23,1 milyar dolara geriledi.

BORCUN YARISI ABD DOLARI

Enstrüman dağılımında dış borç stokunun yüzde 46,2’sini krediler oluştururken, bunu yüzde 19,5 ile borç senetleri ve yüzde 17,2 ile mevduatlar izledi.

Para birimi kompozisyonunda ise yüzde 48,9 ile ABD doları liderliğini korurken, euro yüzde 28,8, Türk lirası yüzde 12,2 ve diğer para birimleri yüzde 10,1 pay aldı.

Ödeme projeksiyonlarına göre, anapara geri ödemelerinin ağırlıklı olarak 24 ay ve üzeri vadede yoğunlaştığı, kısa vadeli (0-12 ay) ödeme profilinin ise ağırlıklı olarak özel sektör kredilerinden kaynaklandığı bildirildi.