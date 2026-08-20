Tahvil getirilerindeki düşüş ve ABD dolarındaki değer kaybı altına olan talebi desteklerken altın fiyatlarında yükseliş ivmesi güçlendi. Altın, küresel piyasalarda son iki ayın en yüksek seviyelerine yaklaşırken gram altın da sabah saatlerinde 6.918 TL'yi görerek son 4 ayın zirvesini test etti.

ABD tahvil faizlerinde Hazine'nin alım kararının ardından yaşanan gerileme ve dolar endeksinin 98,80 ile son 2,5 ayın en düşük seviyesine inmesi, altın fiyatlarındaki yükselişi destekleyen temel gelişmeler arasında yer aldı.

ALTINDA KRİTİK TEKNİK SEVİYE 4.510 DOLAR

Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, altındaki yükseliş hareketine ilişkin değerlendirmesinde, tahvil getirilerindeki düşüş ve dolardaki zayıflamanın ağustos başından bu yana devam eden toparlanmaya yeni bir ivme kazandırdığını belirtti.

Hansen, altın açısından en önemli teknik seviyenin 4.510 dolar civarında bulunan 200 günlük hareketli ortalama olduğunu ifade etti.

Hansen'e göre altının bu seviyenin üzerinde kalıcı şekilde hareket etmesi, teknik görünümü güçlendirebilir ve ocak ayında görülen zirveden başlayan düzeltme sürecinin sona ermiş olabileceğine işaret edebilir.

DOLARIN ZAYIFLAMASI ALTINI DESTEKLEDİ

Dolar endeksinin 98,80 seviyesine gerilemesi, dolar üzerinden fiyatlanan altın için destekleyici bir gelişme olarak öne çıktı. Tahvil getirilerindeki düşüşle birlikte güvenli liman talebinin de güçlenmesi, değerli metalde yukarı yönlü hareketi hızlandırdı.

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