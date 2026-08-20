Borsa İstanbul’da bazı hisselerin son bir yıllık performansı yatırımcıların dikkatini çekti. 20 Ağustos 2026 TSI 12.26 itibarıyla Katılımevim (KTLEV) hisseleri 60,20 TL seviyesinde işlem görürken, son bir yıllık getirisi yüzde 2.069,29 olarak kaydedildi.

Listenin ikinci sırasında Gündoğdu Gıda (GUNDG) yer aldı. GUNDG hisseleri yıllık bazda yüzde 2.063,24 değer kazanırken, hisse fiyatı 1.831 TL seviyesinde bulunuyor.

Üçüncü sıradaki Özata Denizcilik (OZATD) ise son bir yılda yüzde 1.804,87 prim yaptı. OZATD hisseleri TSI 12.26 itibarıyla 4.292 TL'den fiyatlanıyor.

ZİRVENİN SAHİBİ DEĞİŞTİ

Temmuz ayının sonunda GUNDG, yıllık getirisiyle listenin zirvesinde yer alıyordu. O dönemde hissenin yıllık primi yüzde 4.000'e yaklaşırken, Katılımevim (KTLEV) hisseleri de yıllık bazda yüzde 1.599 prim sağlamıştı.

Ancak son verilerle birlikte listenin zirvesinde dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. KTLEV, yüzde 2.069,29'luk yıllık getiriyle GUNDG'yi geride bırakarak ilk sıraya yerleşti. GUNDG ise yüzde 2.063,24'lük primle ikinci sıraya geriledi.

Böylece kısa süre önce listenin zirvesinde bulunan GUNDG, yerini KTLEV'ye bırakırken iki hissenin yıllık getirisi de yüzde 2.000 seviyesini aştı.

YILLIK GETİRİSİ EN YÜKSEK HİSSELER

Hisse Yıllık getiri KTLEV %2.069,29 GUNDG %2.063,24 OZATD %1.804,87 ODINE %1.560,91 HEDEF %1.460,75 BIGEN %1.186,22 IEYHO %1.031,93 TRHOL %856,18 MANAS %632,58 BURVA %601,33

Listenin ilk üç sırasında KTLEV, GUNDG ve OZATD bulunurken, bu hisselerin tamamı son bir yılda yüzde 1.800'ün üzerinde değer kazandı.

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