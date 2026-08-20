Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS), 2026 yılının ilk 6 aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin net dönem kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 gerileyerek 2,36 milyar TL oldu.

DOAS, 2025 yılının ilk 6 ayında 3,60 milyar TL net kâr açıklamıştı. Şirketin 2026 yılı ikinci çeyreğindeki net kârı ise 1,74 milyar TL olarak gerçekleşti.

Şirketin hasılatı yıllık bazda yüzde 18, esas faaliyet kârı ise yüzde 44 geriledi. Özkaynaklar ise çeyreklik dönemde yüzde 2 arttı.

Bilanço sonrası aracı kurumlar DOAS için hedef fiyatlarını ve tavsiyelerini güncelledi.

DOAS HEDEF FİYATLARI

Aracı kurum Hedef fiyat Tavsiye Prim potansiyeli PhillipCapital 271,00 TL Endeks üstü getiri %58,01 Alnus Yatırım 225,65 TL Al %31,57 Marbaş Menkul 254,00 TL Al %48,10 Deniz Yatırım 255,00 TL Tut %48,68 Gedik Yatırım 307,44 TL Endekse paralel getiri %79,26 Şeker Yatırım 302,90 TL Al %76,61 İş Yatırım 205,10 TL Tut %19,53 Tacirler Yatırım 230,00 TL Al %34,11 Ak Yatırım 305,00 TL Endeks üstü getiri %77,84

DOAS'ın mevcut fiyatı 171,50 TL olurken, açıklanan hedef fiyatlar 205,10 TL ile 307,44 TL arasında değişiyor. En yüksek hedef fiyat 307,44 TL ile Gedik Yatırım'dan, en yüksek prim potansiyeli ise yüzde 79,26 ile yine Gedik Yatırım'dan geldi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.