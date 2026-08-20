Bakanlığın uzun vadeli tahvil geri alımlarını artırması ve borçlanmayı daha çok kısa vadeye kaydırmasıyla birlikte, hafta başında yüzde 5,337 ile 19 yılın rekorunu kıran ABD 30 yıllık tahvil faizleri yüzde 5,20 seviyelerine çekildi.

Tahvil faizlerindeki bu geri çekilme piyasayı rahatlatırken doların da değer kaybetmesine neden oldu.

Gelişmelerin ardından dolar endeksi (DXY) 98,723 seviyesine kadar gerileyerek 14 Mayıs'tan bu yana en düşük değerini kaydetti.

EURO UÇUŞTA, YEN GÜÇ KAZANDI

Dolar tarafındaki geri çekilme diğer majör para birimlerini yukarı taşıdı:

• Euro/Dolar: Euro, dolar karşısında yükselişini hızlandırarak 1,1692 seviyesiyle son 3 ayın en yüksek değerine ulaştı.

• Dolar/Yen: ABD faizlerindeki düşüşün Japon yenini desteklemesiyle parite 158,41 seviyesinden işlem gördü.

FED TUTANAKLARI TEMKİNLİ, VERİLER İSE ZAYIF

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son yayımlanan temmuz ayı toplantı tutanakları, yetkililerin enflasyon risklerine karşı hâlâ temkinli olduğunu ve gerekirse faiz artırımına açık kapı bıraktığını ortaya koydu.

Ancak son dönemde açıklanan zayıf istihdam, büyüme ve enflasyon verileri piyasada yakın vadeli bir faiz artışı olasılığını oldukça zayıflatmış durumda. ABD Hazinesi'nin hamlesiyle birleşen bu tablo, dolardaki baskının bir süre daha devam edebileceğine işaret ediyor.

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