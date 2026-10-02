BofA Başstratejisti Michael Hartnett, piyasalardaki mevcut tedirginliğin ve riskli varlıklardan kaçışın sona ermesi için doların zirve noktasına ulaşması gerektiğine dikkat çekti.

Yatırımcıların riskli varlıklardaki pozisyonlarını kapatıp nakde geçiş yapmasıyla birlikte, Bloomberg dolar endeksi eylül ayındaki en düşük seviyesinden itibaren yüzde 3 oranında artış kaydetti.

BofA Başstratejisti Michael Hartnett, yatırımcıların piyasadaki tedirginlik azalana kadar riskli işlemlerden uzak durmayı tercih edebileceğini vurguladı. Hartnett'e göre küresel piyasalarda rüzgarın yeniden olumluya dönmesi için iki temel şart bulunuyor:

• ABD dolarının zirve seviyeye ulaştığına dair net işaretlerin belirmesi.

• Son 20 yılın en yüksek seviyelerine tırmanan tahvil getirilerinin belirgin şekilde gerilemesi.

PİYASADAKİ RİSKTEN KAÇIŞI ÜÇ ANA ETKEN TETİKLİYOR

BofA analizine göre dolardaki güçlenmeyi ve küresel piyasalardaki satış baskısını besleyen temel dinamikler şunlar oldu:

• Jeopolitik Gerilimler ve Petrol: İran kaynaklı bölgesel risklerin artması ve petrol fiyatlarının tırmanması, küresel enflasyon endişelerini yeniden canlı tutuyor.

• Sıkı Para Politikası Beklentisi: Enflasyonist baskıların sürmesi, merkez bankalarının sıkılaşma adımlarını tahmin edilenden daha uzun süre koruyacağı algısını güçlendiriyor.

• Tahvil Faizlerindeki Sıçrama: Yükselen borçlanma maliyetleri, faiz getirisi olmayan ya da yüksek risk taşıyan varlıklardan kaçışı hızlandırıyor.

BOFA'DAN "BANKACILIK VE KOBİ" UYARISI

Piyasalardaki son fiyat hareketlerinin, yatırımcıların kaldıraç oranlarını düşürdüğünü ve risklerini azaltma yoluna gittiğini gösterdiğini belirten Hartnett, aşağı yönlü risklere ilişkin kritik bir uyarıda da bulundu.

Hartnett, banka hisselerinde yaşanan düşüş grafiğine küçük ve orta ölçekli şirket (KOBİ) hisselerinin de katılması halinde, piyasalardaki düzeltme dalgasının çok daha endişe verici bir boyuta ulaşabileceği riskine dikkat çekti.

Kaynak: Bloomberg

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