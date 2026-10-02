Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre toplam pazar geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 24,33 küçülerek 83.469 adede geriledi.

Pazardaki genel kan kaybına rağmen elektrikli otomobil satışlarının artışını sürdürmesi ve toplam pazardaki payını rekor seviyeye çıkarması eylül ayının en dikkat çekici gelişmesi oldu.

9 AYLIK TOPLAM PAZAR 800 BİNİN ÜZERİNDE KALDI

Ocak-Eylül dönemini kapsayan ilk dokuz ayda toplam satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,39 azalarak 803.465 adet olarak gerçekleşti.

• Otomobil Pazarı: Yıllık bazda yüzde 27,8 düşüşle 63.736 adede indi. Dokuz aylık toplam ise yüzde 15,45 kayıpla 627.977 oldu.

• Hafif Ticari Araç Pazarı: Eylül ayında yüzde 10,42 gerileyerek 19.733 adet seviyesinde kaldı. Dokuz aylık kayıp ise yüzde 5,12 ile daha sınırlı gerçekleşti.

Her ne kadar yıllık bazda sert bir düşüş görülse de eylül ayı satışları son 10 yılın eylül ayı ortalamasının yüzde 17,8 üzerinde seyrederek tarihsel ortalamalara göre güçlü duruşunu korudu. Ayrıca ağustos ayına kıyasla pazarda yüzde 3'e yakın sınırlı bir toparlanma izlendi.

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ARAÇLAR PAZARIN YARISINI ELE GEÇİRDİ

Genel pazardaki kan kaybına meydan okuyan elektrikli otomobiller, eylül ayında yüzde 17,1 artışla 15.128 adetlik satış rakamına ulaştı.

Böylece elektrikli araçların toplam otomobil satışları içindeki payı geçen yılki yüzde 14,6 seviyesinden yüzde 23,7’ye fırladı.

Dokuz aylık tabloda ise çevreci araç dönüşümü (hibrit + elektrikli) belirginleşti:

• Hibrit ve Elektrikli Payı: Toplam 326.035 adetlik satışla otomobil pazarının yüzde 51,9’unu oluşturdu.

• Benzinli Araçlar: Yüzde 41,2 payla liderliğini sürdürse de satışları yüzde 23,5 geriledi.

• Dizel Araçlar: Kan kaybetmeye devam ederek binek pazarda yüzde 5,5 paya kadar düştü.

KULLANICILARIN TERCİHİ: SUV, C SEGMENTİ VE OTOMATİK VİTES

Tüketici alışkanlıklarında SUV hakimiyeti ve konfor odaklı tercihler güçlenmeye devam ediyor:

• Gövde Tipi: SUV modeller yüzde 66,2 pay (415.909 adet) ile açık ara en çok tercih edilen gövde tipi oldu. Sedan araçlar yüzde 19,9 payda kalırken, Hatchback modeller yüzde 13,2 pay aldı.

• Segment: Otomobil pazarının yüzde 84,7’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmenti araçlar oluşturdu. C segmenti yüzde 56,1 payla ilk sırada yer aldı.

• Şanzıman: Otomatik şanzımanlı araçların payı dokuz aylık dönemde yüzde 97,2’ye ulaşarak manuel vitesi neredeyse pazardan sildi.

PAZARIN LİDERİ RENAULT, TOGG İKİNCİ SIRADA

Eylül ayında otomobil ve hafif ticari toplam satışlarında Renault 11.430 adetle pazar liderliğini sürdürdü. İkinci sırada 6.692 adetlik satışla yerli elektrikli marka Togg yer alırken, onu Fiat (6.208), Volkswagen (6.140) ve Hyundai (5.532) takip etti.

Yalnızca binek otomobil satışlarında da sıralama değişmedi:

• Renault: 10.549 adet

• Togg: 6.692 adet

• Hyundai: 5.523 adet

Dokuz aylık toplam sonuçlarda ise yerli üretim araçların toplam pazardaki payı yüzde 32,8 seviyesinde kalırken, ithal araçların payı yüzde 67,2 olarak gerçekleşti.