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Akaryakıt fiyatlarında üst üste gelen zam dalgası sürüyor. Dün yansıyan ÖTV düzenlemesinin ardından, otogaz (LPG) grubuna yeni bir fiyat artışı daha eklendi.

Otogazın litre fiyatına 4,76 TL zam yapıldı. Henüz 1 Ekim’de KDV dahil 1,45 TL’lik ÖTV artışı pompa fiyatlarına yansımışken, gelen bu son güncellemeyle birlikte otogaz kullanıcıları kısa süre içerisinde ikinci bir fiyat şokuyla karşılaştı.

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta bir zam daha geldi, Görsel 1

POMPA FİYATLARINDA 40 TL EŞİĞİ AŞILDI

Son zamla birlikte Türkiye genelinde ortalama otogaz litre fiyatının 40 TL barajını aşması kesinleşti. İl ve bayi bazlı dağıtım maliyetlerine göre fiyatlarda küçük farklılıklar görülebilecek.

Küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki seyir nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde de sürücüler tarafından yakından takip edilmesi bekleniyor.

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta bir zam daha geldi, Görsel 2

2 EKİM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 84,60 TL
Motorin: 97,20 TL
LPG: 41,20 TL

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 84,50 TL
Motorin: 97,10 TL
LPG: 40,60 TL

Ankara
Benzin: 85,60 TL
Motorin: 98,30 TL
LPG: 41,29 TL

İzmir
Benzin: 85,90 TL
Motorin: 98,60 TL
LPG: 41,20 TL

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