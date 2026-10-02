Otogazın litre fiyatına 4,76 TL zam yapıldı. Henüz 1 Ekim’de KDV dahil 1,45 TL’lik ÖTV artışı pompa fiyatlarına yansımışken, gelen bu son güncellemeyle birlikte otogaz kullanıcıları kısa süre içerisinde ikinci bir fiyat şokuyla karşılaştı.

POMPA FİYATLARINDA 40 TL EŞİĞİ AŞILDI

Son zamla birlikte Türkiye genelinde ortalama otogaz litre fiyatının 40 TL barajını aşması kesinleşti. İl ve bayi bazlı dağıtım maliyetlerine göre fiyatlarda küçük farklılıklar görülebilecek.

Küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki seyir nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde de sürücüler tarafından yakından takip edilmesi bekleniyor.

2 EKİM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 84,60 TL

Motorin: 97,20 TL

LPG: 41,20 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 84,50 TL

Motorin: 97,10 TL

LPG: 40,60 TL

Ankara

Benzin: 85,60 TL

Motorin: 98,30 TL

LPG: 41,29 TL

İzmir

Benzin: 85,90 TL

Motorin: 98,60 TL

LPG: 41,20 TL