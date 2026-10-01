Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre otogaz grubunda yeni fiyat artışı 2 Ekim 2026 Cuma gününden itibaren geçerli olacak. Litre başına 4,63 TL zam yapılması bekleniyor.
Böylece otogaz fiyatlarında kısa süre içerisinde ikinci artış yaşanacak. 1 Ekim'de KDV dahil 1,45 TL'lik ÖTV kaynaklı artış pompa fiyatlarına yansımıştı.
Yeni 4,63 TL'lik zamla birlikte iki artışın toplamı litre başına 6,08 TL'ye ulaşacak.
OTOGAZ 40 TL'Yİ AŞACAK
Yeni zamla birlikte otogazın litre fiyatının Türkiye genelinde 40 TL seviyesini aşması bekleniyor. Artışın 2 Ekim Cuma günü itibarıyla pompa satış fiyatlarına yansıması bekleniyor.