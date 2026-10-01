Halka arz edildikten sonra dalgalı bir grafik çizen ve eylül ortasında yaşanan sert satış dalgasıyla üst üste taban görerek gerileyen hisse senedi, tepki alımlarıyla birlikte güçlü bir yükseliş trendi başlattı.

24 Eylül işlem gününde taban kilitlerini kırarak güçlü bir alım dalgasıyla tavan gören CITAS, bu tarihten itibaren primli seyrini sürdürüyor.

Hisse senedinde yaşanan toparlanma, 1 Ekim 2026 seansına da olumlu yansıdı.

Günün ilk yarısında 137,00 TL seviyesine kadar yükselen CITAS payları, saat 17.17 itibarıyla yüzde 4,18 oranında artışla 132,00 TL seviyesinden kayda geçti.

Gün içerisinde en düşük 126,50 TL, en yüksek ise 139,30 TL seviyeleri test edilirken, günlük işlem hacmi 1,37 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

TEKNİK GRAFİK GÖRÜNÜMÜ VE FİYAT EĞİLİMİ

Halka arz sonrası yükseliş hareketiyle 180,00 TL sınırını aşarak zirve yenileyen hisse, eylül ayı ortalarında Borsa İstanbul genelinde hakim olan genel satış baskısıyla hızlı bir geri çekilme yaşamıştı.

Sert taban serisinin ardından dip seviyelerden gelen kurumsal ve bireysel tepki alımları, hissede yeni bir yükseliş kanalı oluşturdu.

Son günlerde hacmin yeniden 1,3 milyar TL sınırının üzerine çıkması, yatırımcı ilgisinin hisse üzerinde canlı kalmaya devam ettiğini gösteriyor.

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