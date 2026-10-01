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Bank of America’nın (BofA) gün sonu işlemleri belli oldu. Milyarlık alım yapan BofA'nın tercih ettiği hisseler belli oldu.

Borsa İstanbul’da 1 Ekim 2026 işlem gününün sonunda Bank of America’nın (BofA) en çok alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu. Kurumun alım tarafında HEKTS, KTLEV ve ISCTR öne çıkarken, satış tarafında SASA ilk sırada yer aldı.

Bank of America’nın gün sonu işlemlerinde net hacim 3 milyar 929 milyon 544 bin 44 lot olarak gerçekleşti.

BOFA’NIN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Gün sonunda BofA’nın alım tarafında HEKTS 17 milyon 841 bin 652 lotla ilk sırada yer aldı. HEKTS’yi KTLEV, ISCTR, PSGYO ve CANTE takip etti.

Hisse Net Lot Pay Maliyet
HEKTS 17.841.652 %6,66 2,176 TL
KTLEV 15.643.392 %5,84 10,394 TL
ISCTR 15.317.192 %5,71 12,595 TL
PSGYO 11.300.800 %4,22 1,661 TL
CANTE 11.267.441 %4,20 1,088 TL

Bank of America dan (BofA) milyarlık alım: HEKTS zirvede, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Lot Pay Maliyet
SASA -17.167.178 %11,13 2,027 TL
KATMR -11.855.671 %7,69 1,564 TL
TURSG -8.308.943 %5,39 5,449 TL
TRALT -7.807.830 %5,06 43,94 TL
MARMR -5.573.342 %3,61 1,526 TL

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