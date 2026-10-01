Bank of America’nın (BofA) gün sonu işlemleri belli oldu. Milyarlık alım yapan BofA'nın tercih ettiği hisseler belli oldu.
Borsa İstanbul’da 1 Ekim 2026 işlem gününün sonunda Bank of America’nın (BofA) en çok alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu. Kurumun alım tarafında HEKTS, KTLEV ve ISCTR öne çıkarken, satış tarafında SASA ilk sırada yer aldı.
Bank of America’nın gün sonu işlemlerinde net hacim 3 milyar 929 milyon 544 bin 44 lot olarak gerçekleşti.
BOFA’NIN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER
Gün sonunda BofA’nın alım tarafında HEKTS 17 milyon 841 bin 652 lotla ilk sırada yer aldı. HEKTS’yi KTLEV, ISCTR, PSGYO ve CANTE takip etti.
|Hisse
|Net Lot
|Pay
|Maliyet
|HEKTS
|17.841.652
|%6,66
|2,176 TL
|KTLEV
|15.643.392
|%5,84
|10,394 TL
|ISCTR
|15.317.192
|%5,71
|12,595 TL
|PSGYO
|11.300.800
|%4,22
|1,661 TL
|CANTE
|11.267.441
|%4,20
|1,088 TL
Kaynak: ForInvest
EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net Lot
|Pay
|Maliyet
|SASA
|-17.167.178
|%11,13
|2,027 TL
|KATMR
|-11.855.671
|%7,69
|1,564 TL
|TURSG
|-8.308.943
|%5,39
|5,449 TL
|TRALT
|-7.807.830
|%5,06
|43,94 TL
|MARMR
|-5.573.342
|%3,61
|1,526 TL
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