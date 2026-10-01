Borsa İstanbul’da 1 Ekim 2026 işlem gününün sonunda Bank of America’nın (BofA) en çok alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu. Kurumun alım tarafında HEKTS, KTLEV ve ISCTR öne çıkarken, satış tarafında SASA ilk sırada yer aldı.

Bank of America’nın gün sonu işlemlerinde net hacim 3 milyar 929 milyon 544 bin 44 lot olarak gerçekleşti.

BOFA’NIN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Gün sonunda BofA’nın alım tarafında HEKTS 17 milyon 841 bin 652 lotla ilk sırada yer aldı. HEKTS’yi KTLEV, ISCTR, PSGYO ve CANTE takip etti.

Hisse Net Lot Pay Maliyet HEKTS 17.841.652 %6,66 2,176 TL KTLEV 15.643.392 %5,84 10,394 TL ISCTR 15.317.192 %5,71 12,595 TL PSGYO 11.300.800 %4,22 1,661 TL CANTE 11.267.441 %4,20 1,088 TL

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Lot Pay Maliyet SASA -17.167.178 %11,13 2,027 TL KATMR -11.855.671 %7,69 1,564 TL TURSG -8.308.943 %5,39 5,449 TL TRALT -7.807.830 %5,06 43,94 TL MARMR -5.573.342 %3,61 1,526 TL

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