TERA Yatırım tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şirket bünyesinde Yurtiçi Satış ve Pazarlama Bölümü’nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Evgin Gürbüzer’in görevinden ayrıldığı duyuruldu.

Açıklamaya göre Gürbüzer, 1 Ekim 2026 gün sonu itibarıyla görevinden ayrıldı.

Şirket, söz konusu gelişmeyi tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sundu.

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