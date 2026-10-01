Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını tepki alımlarıyla tamamlayarak yüzde 1,27 değer kazandı ve 12.098,53 puana yükseldi.

Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 151,35 puan artış kaydeden ana endekste toplam işlem hacmi 84,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

HALKA ARZ HİSSELERİNDE SON DURUM

Son bir yılda halka arz edilen şirket paylarında hisse bazlı oldukça ayrışmış bir seyir hakim. Saat 14:17 itibarıyla azı hisseler tavan ve güçlü prim seviyelerini korurken, birçoğu taban seviyelerine geriledi:

Öne Çıkan Yükselen Hisseler



• AAGYO: Yüzde 9,98 artışla 9,48 TL (Tavan)

• ZERGY: Yüzde 9,88 artışla 6,67 TL

• CITAS: Yüzde 8,13 artışla 137,00 TL (800,5 Milyon TL hacim)

• BALSU: Yüzde 8,09 artışla 7,35 TL

• BETAE: Yüzde 7,42 artışla 59,35 TL

• LXGYO: Yüzde 6,50 artışla 7,54 TL

• NETCD: Yüzde 6,50 artışla 85,20 TL

• VEYAS: Yüzde 5,21 artışla 74,75 TL

• GLRMK: Yüzde 5,23 artışla 138,90 TL

Taban Gören ve En Çok Değer Kaybeden Hisseler



• ISVEA: Yüzde 10,00 düşüşle 27,54 TL (Taban)

• BIGEN: Yüzde 10,00 düşüşle 44,48 TL (Taban)

• SVGYO: Yüzde 9,98 düşüşle 4,42 TL (Taban)

• DSTKF: Yüzde 9,98 düşüşle 771,00 TL (Taban)

• ARMGD: Yüzde 9,94 düşüşle 116,90 TL (Taban)

• NETGL: Yüzde 9,94 düşüşle 14,67 TL (Taban)

• KARCL: Yüzde 9,95 düşüşle 66,05 TL (Taban)

• BINBN: Yüzde 6,66 düşüşle 54,70 TL

• ECOGR: Yüzde 6,28 düşüşle 25,08 TL

PİYASA BEKLENTİLERİ VE TEKNİK SEVİYELER

Analistler, günün geri kalanında ABD'de açıklanacak olan imalat sanayi PMI verisinin küresel piyasalar açısından kritik olduğunu belirtiyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.200 ve 12.300 puan seviyeleri ilk güçlü direnç konumunu korurken, olası geri çekilmelerde 12.000 ve 11.900 puan seviyeleri ana destek alanları olarak takip ediliyor.

Halka arz endeksindeki hisselerde ise yüksek volatilite nedeniyle yatırımcıların temkinli davranması gerektiği vurgulanıyor.

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