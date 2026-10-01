Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamaya göre Ünal Aydın, 29 Eylül 2026 tarihinde Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. paylarında 18,09 TL – 20,28 TL fiyat aralığından toplam 1.777.022 lot alım gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen bu büyük ölçekli alım işleminin ardından Ünal Aydın’ın şirket sermayesindeki doğrudan payı ve oy hakları oranı 29 Eylül 2026 tarihi itibarıyla yüzde 12,62 sınırına ulaştı. Üst yönetimden gelen bu alım adımı, hissedeki fiyat dalgalanmalarının yaşandığı bir döneme denk geldi.

HALKA ARZ SONRASI FİYAT SEYRİ

Net Global, 9-10-11 Eylül 2026 tarihlerinde 25,52 TL sabit fiyatla halka arz edilmiş ve talep toplama sürecinin ardından 17 Eylül 2026 itibarıyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da "NETGL" koduyla işlem görmeye başlamıştı.

Halka arz fiyatından işlem görmeye başladıktan sonra satış baskısıyla karşılaşan hisse senedi, taban serisini sürdürerek 1 Ekim 2026 seansında 14,67 TL seviyesine kadar geriledi.

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