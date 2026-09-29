Borsa İstanbul'da fon çalkantıları ve zincirleme satış baskısının hissedildiği son günlerde, ağustos ayında Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayan Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TKNKA) paylarında dikkat çeken hareketler yaşanıyor.

ZİRVEDEN DİBE YÜZDE 70'İ AŞAN SERT SATIŞ DALGASI

Ağustos ayında 85,40 TL fiyatla halka arz edilen TKNKA, borsadaki ilk günlerinde sergilediği güçlü performansla 3 Eylül 2026 tarihinde 209,00 TL seviyesine kadar yükselerek tarihi zirvesini görmüştü.

Ancak Tera Portföy fonlarında adı geçen ve taban serisi satışların yayıldığı hisseler arasında yer alan şirket payları, takip eden süreçte sert bir düşüş trendine girdi.

Dün 60,85 TL seviyesine kadar sarkan TKNKA, zirve noktasına göre yaklaşık yüzde 70’in üzerinde değer kaybederken halka arz fiyatının da altına geriledi.

ŞİRKETTEN 8,8 MİLYON LOT GERİ ALIM KARARI

Hissedeki sağlıksız fiyat oluşumunun önüne geçmek ve yatırımcı güvenini yeniden tesis etmek amacıyla Teknika Plast yönetimi, dün 8,8 milyon adet pay geri alımı kararı aldığını duyurmuştu.

Bu hamlenin ardından hisse senetleri güne hızlı bir tepkiyle başladı ve fiyat 66,90 TL seviyesine yükselerek tavan kilitledi.

TAHTADA ARACI KURUM DAĞILIMI

Pay geri alımı kararı sonrası işlem gününün ilk saatlerinde (10:36 itibarıyla) oluşan aracı kurum takas ve hacim verileri şu şekilde gerçekleşti:

• Net Alıcı/Satıcı Dengesi: İlk 5 alıcı kurum toplam 825.207 lot alım yaparken, ilk 5 satıcı kurum -694.928 lot satış gerçekleştirdi. Net alım dengesi +130.279 lot olarak gerçekleşti.

En Çok Alım Yapan Kurumlar:

• A1 Capital: 234.430 lot (yüzde 23,06) – Ortalama Maliyet: 66,082 TL

• Deniz Yatırım: 233.430 lot (yüzde 22,96) – Ortalama Maliyet: 64,558 TL

• Kuzey Yatırım: 173.117 lot (yüzde 17,03) – Ortalama Maliyet: 66,900 TL

• Ata Yatırım: 114.477 lot (yüzde 11,26) – Ortalama Maliyet: 66,996 TL

• Yatırım Finansman: 69.753 lot (yüzde 6,86) – Ortalama Maliyet: 66,373 TL

En Çok Satış Yapan Kurumlar:

• Halk Yatırım: -223.716 lot (yüzde 22,01) – Ortalama Maliyet: 67,110 TL

• İnfo Yatırım: -147.041 lot (yüzde 14,46) – Ortalama Maliyet: 63,953 TL

• Bank of America: -143.351 lot (yüzde 14,10) – Ortalama Maliyet: 64,567 TL

• Garanti BBVA: -122.674 lot (yüzde 12,07) – Ortalama Maliyet: 65,004 TL

• Midas: -58.146 lot (yüzde 5,72) – Ortalama Maliyet: 65,078 TL

TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMI SÜRECİ DE RESMİYET KAZANDI

Teknika Plast, kayıtlı sermaye tavanı dâhilinde gerçekleştirdiği tahsisli sermaye artırımı sürecini tamamladığını bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu.

Şirket açıklamasına göre 1 milyar TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 100 milyon TL seviyesindeki çıkarılmış sermaye, mevcut ortakların rüçhan (yeni pay alma) hakları tamamen kısıtlanarak 25 milyon TL artırıldı ve 125 milyon TL’ye yükseltildi.

Sermaye artırımı neticesinde Şirket Esas Sözleşmesi’nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin yeni şekli, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 23 Eylül 2026 tarihli yazısıyla uygun bulundu.

Sürece ilişkin nihai tescil işlemleri de tamamlandı:

• Yönetim Kurulu Kararı: 24 Ağustos 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı ve SPK onaylı tadil metni doğrultusunda süreç yürütüldü.

• Ticaret Sicil Tescili: İşlem, Manisa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 25 Eylül 2026 tarihinde tescil edildi.

• Resmi İlan: Tescil kararı, 25 Eylül 2026 tarihli ve 11674 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 384. sayfasında yayımlanarak ilan edildi.

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