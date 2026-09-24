Borsa İstanbul'da sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yatırımcı haklarını korumaya yönelik hukuki adımlar sürüyor.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştığı bildirimle Ekim Turizm (EKIM), hisse senetlerinde yaşanan işlemlere yönelik daha önce yaptığı idari başvurulara ek olarak sürecin yargıya taşındığını ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

TEMMUZ AYINDA SPK VE BORSA İSTANBUL’A BAŞVURULMUŞTU

Ekim Turizm tarafından yapılan açıklamada, şirket paylarında gerçekleşen işlemlerin detaylı bir şekilde incelenmesi amacıyla 23 Temmuz 2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde gerekli resmi başvuruların yapıldığı hatırlatıldı.

Kamu otoritelerinin sermaye piyasalarında adil, güvenli ve şeffaf bir işlem ortamını sağlamak adına yürüttüğü inceleme ile tedbirlerin yakından izlendiğini belirten şirket, sürecin titizlikle takip edilmeye devam ettiğini vurguladı.

"SUÇ TEŞKİL EDEN EYLEMLER VE SORUMLULAR TESPİTİ İÇİN SAVCILIKTAYIZ"

24 Eylül 2026 tarihi itibarıyla hukuki boyutun bir adım ileriye taşındığı belirtilen KAP bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

"Sermaye piyasalarında yatırımcıların korunması ile piyasaların güvenli, adil ve şeffaf bir şekilde işlemesine yönelik yürütülen mevcut incelemeler dikkate alınarak; savcılık tarafından yapılacak soruşturma neticesinde, suç teşkil eden eylemlerin ve sorumluların tespit edilerek gerekli yasal işlemlerin yürütülmesi amacıyla 24 Eylül 2026 tarihinde ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur."

ŞİRKET YATIRIMCI HAKLARI İÇİN SÜRECİ TAKİP EDECEK

Ekim Turizm yönetimi hem şirketin hem de yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla yürütülen idari ve adli süreçlerin sonuna kadar takipçisi olunacağını ve mevzuat gereği kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini açıkladı.

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