Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararları doğrultusunda devreye alınan uygulama kapsamında Uşak Seramik Sanayi A.Ş. (USAK) paylarına kısıtlama getirildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre USAK işlem kodlu paylar, 25 Eylül 2026 tarihli işlemlerden (seans başından) 23 Ekim 2026 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Söz konusu tedbir kararı, belirtilen tarihler arasındaki tüm seans ve işlemlerde geçerli olacak.

Tedbir Kararının Özet Detayları



• İlgili Pay: Uşak Seramik (USAK.E)

• Kapsam: Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı

• Başlangıç Tarihi: 25 Eylül 2026 (Seans Başı)

• Bitiş Tarihi: 23 Ekim 2026 (Seans Sonunda Sona Erecek)

VBTS TEDBİRİ NE ANLAMA GELİYOR?

VBTS, hisse senetlerinde kısa sürede yaşanan aşırı fiyat ve miktar hareketlerini dengelemek amacıyla uygulanan bir mekanizmadır.

Getirilen açığa satış ve kredili işlem yasağı ile hissedeki spekülatif baskının ve aşırı oynaklığın azaltılması hedeflenmektedir.

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