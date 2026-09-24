Önceki kapanışa göre 363,52 puan gerileyen borsada toplam işlem hacmi 110,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Sektör endekslerinin tamamı günü kayıpla kapatırken, en çok kaybettiren sektör yüzde 8,85 ile finansal kiralama ve faktoring oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,06, holding endeksi ise yüzde 3,87 değer kaybetti.

ABD ile Çin'in tarife ateşkesini uzatma kararı ticari endişeleri bir miktar hafifletse de, Orta Doğu'daki diplomatik tıkanıklık ve güçlü ABD verilerinin Fed'e ilişkin ek faiz artışı beklentilerini canlı tutması piyasaları baskılıyor.

Yükselen petrol fiyatları ve ABD tahvil faizleri küresel ölçekte risk iştahını düşürürken, yurt içinde de satış baskısını derinleştirdi.

ZİRAAT YATIRIM DÜŞÜŞ GÜNÜNDE NET ALICI OLDU

Borsa genelinde yaşanan sert satışlara karşın, yerli aracı kurumlardan Ziraat Yatırım günü net alım pozisyonunda kapattı.

24 Eylül 2026 gün sonu verilerine göre kurum, BIST pay piyasasında toplam 472,46 milyon TL’lik (472.465.459 TL) net alım gerçekleştirdi.

Ziraat Yatırım’ın En Çok Alım Yapatığı Hisseler (Net Alım)



Ziraat Yatırım’ın alım tarafında savunma, madencilik, polyester ve bankacılık hisseleri öne çıktı:

• Aselsan (ASELS): 161,62 milyon TL net alım ile Ziraat Yatırım’ın toplam alımlarının yüzde 13,73'ünü oluşturarak ilk sırada yer aldı (Ortalama maliyet: 370,516 TL).

• Türk Altın İşletmeleri (TRALT): 82,62 milyon TL net alım (Yüzde 7,02 pay, ortalama maliyet: 48,485 TL).

• SASA Polyester (SASA): 70,18 milyon TL net alım (Yüzde 5,96 pay, ortalama maliyet: 2,195 TL).

• Garanti BBVA (GARAN): 46,36 milyon TL net alım (Yüzde 3,94 pay, ortalama maliyet: 130,033 TL).

• Astor Enerji (ASTOR): 42,72 milyon TL net alım (Yüzde 3,63 pay, ortalama maliyet: 261,562 TL).

Ziraat Yatırım’ın En Çok Satış Yaptığı Hisseler (Net Satım)



Ziraat Yatırım tarafında net satış yapılan fon ve hisse sıralaması ise şöyle şekillendi:

• Ziraat Portföy BIST 30 Borsa Yatırım Fonu (ZPX30): -152,06 milyon TL net satış (Yüzde 21,57 pay, ortalama maliyet: 215,107 TL).

• Efor Çay (EFOR): -44,67 milyon TL net satış (Yüzde 6,34 pay, ortalama maliyet: 13,069 TL).

• Ziraat Portföy Likit Fon / BIST Katılım (ZPLIB): -41,69 milyon TL net satış (Yüzde 5,91 pay, ortalama maliyet: 193,288 TL).

• Darphane Altın Sertifikası (ALTINS1): -35,68 milyon TL net satış (Yüzde 5,06 pay, ortalama maliyet: 72,935 TL).

• Türk Hava Yolları (THYAO): -24,38 milyon TL net satış (Yüzde 3,46 pay, ortalama maliyet: 300,297 TL).

PİYASALARDA YARIN HANGİ VERİLER TAKİP EDİLECEK?

Analistler, yarın yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya GfK tüketici güven endeksi ile ABD’de açıklanacak dayanıklı mal siparişleri, Michigan tüketici güven endeksi ve enflasyon beklentilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.800 ve 12.700 puan seviyeleri destek, 13.000 ve 13.100 puan seviyeleri ise direnç konumunda izlenecek.

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