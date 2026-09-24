Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, katıldığı canlı yayında kulübün mali durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un kulübe yaklaşık 40 milyon euroluk destek sağladığını söyledi.

Adalı'nın verdiği bilgilere göre Beşiktaş'ın Bankalar Birliği'ne yaklaşık 120 milyon euroluk borcunun 80 milyon euroluk bölümü ödendi. Bu ödemenin 40 milyon eurosu Rahmi Koç'un desteğiyle, kalan 40 milyon eurosu ise Beşiktaş yönetimi tarafından karşılandı.

RAHMİ KOÇ 40 MİLYON EUROLUK BÖLÜMÜ KARŞILADI

Serdal Adalı, sponsorluk konusunda Beşiktaş camiasından bekledikleri desteği alamadıklarını da belirterek Rahmi Koç'un katkısını ayrıca vurguladı.

Adalı, "Rahmi Koç, Beşiktaş'ın Bankalar Birliği'ne olan 120 milyon euroluk borcunun yaklaşık 40 milyon euroluk kısmını ödedi. Bankalar Birliği'ne ödediğimiz 80 milyon euronun yarısı Rahmi Bey'in desteğiyle, diğer yarısı ise yönetimimiz tarafından karşılandı" dedi.

Böylece Bankalar Birliği'ne kalan ana para borcunun yaklaşık 40 milyon euro seviyesine gerilediği belirtildi.

BJKAS HİSSELERİNDE SERT KAYIP

Rahmi Koç'un desteğine ilişkin açıklama, Beşiktaş Futbol Yatırımları (BJKAS) hisselerinde son dönemde yaşanan sert fiyat hareketlerinin ardından geldi.

BJKAS, 16 Eylül'de 2,36 TL seviyesinden kapanmıştı. Hisse 24 Eylül'de günün ilk bölümünde 1,65 TL civarına kadar geriledi. Böylece 16 Eylül kapanışına göre kayıp yaklaşık yüzde 30'a ulaştı. Hissede 23 Eylül'deki sert hareket sırasında devre kesici de devreye girdi.

Hissenin güncel fiyatı şu sıralarda yüzde 4,71 düşüşle 1,62 TL bandında seyrediyor.

BEŞİKTAŞ BİR SÜREDİR BJKAS HİSSESİ SATIYOR

Hissedeki hareketlilik sürerken Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Futbol AŞ'deki pay satışları da yatırımcıların gündeminde.

Kulüp, 17 Ağustos-2 Eylül arasında yaklaşık 913 milyon TL değerinde BJKAS hissesi sattı. Bu işlemler sonucunda Beşiktaş'ın Futbol AŞ'deki payı yüzde 68,51'den yüzde 60,12'ye geriledi.

Ardından 16 Eylül'de yeni bir adım geldi. Beşiktaş, sahip olduğu 392 milyon 811 bin 227 TL nominal değerli payın Borsa İstanbul'da satılabilmesi için Pay Satış Bilgi Formu'nun onaylanması amacıyla SPK'ya başvurdu.

Söz konusu paylar şirket sermayesinin yaklaşık yüzde 8,9'una karşılık geliyor. 16 Eylül'deki 2,36 TL kapanış fiyatı üzerinden bu payların piyasa değeri yaklaşık 927 milyon TL olarak hesaplanmıştı.

BEŞİKTAŞ'IN PAYI YÜZDE 51,22'YE KADAR GERİLEYEBİLİR

Planlanan yeni satışın tamamlanması halinde Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün BJKAS'taki payının yüzde 60,12'den yüzde 51,22'ye gerilemesi bekleniyor.

17 Ağustos'tan itibaren gerçekleştirilen satışlar ile planlanan yeni işlem birlikte değerlendirildiğinde, satışa konu payların o tarihlerdeki değerleri üzerinden toplam büyüklük yaklaşık 1,84 milyar TL'ye ulaşıyor.

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