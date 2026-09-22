Yaklaşık bir yıl önce Beşiktaş paylarının BIST 100 listesinden çıkarılmasının ardından, bir diğer kulüp devi Galatasaray Sportif A.Ş. de BIST 100 puan cetveline veda etti.

Bir süredir 1 TL kritik eşiğinin altına düşen ve kulübün Divan Kurulu toplantılarında da tartışma konusu olan hisse fiyatı, son işlem gününde 0,91 TL seviyelerine geriledi.

Pay grafiklerinde görülen gün içi hareketlerde en düşük 0,89 TL seviyesi test edilirken, hissenin seans içi işlemlerinin 0,92 TL (%1,10 artış) bandında dengelendiği takip ediliyor.

Toplam 251 milyon dolarlık piyasa değerine sahip olan Galatasaray hisselerinin, saat 17:00 itibarıyla günlük işlem hacmi ise 179 milyon TL (grafikteki 98,23M lotluk hacim verisi dahilinde) olarak kayıtlara geçti.

ENDEKS 30’DA DESTEK FİNANS ÇATLAĞI

Yatırımcılar tarafından uzun süredir tepkiyle karşılanan ve borsada "Endeks 29" eleştirilerine yol açan Destek Finans Faktoring (DSTKF) hissesinde radikal bir adıma gidildi.

Borsa yönetimi, Destek Finans'ı yalnızca BİST 30 listesinden çıkarmakla kalmayıp; şirketi BİST 50 ve BİST 100 endekslerinin tamamından ihraç etti.

BİST 30 endeksinde Destek Finans’tan boşalan koltuğa ise TRMET (Anadolu Metal Madencilik) dahil edildi.

Hisselerin endekslerde yer alma kriterlerinde temel alınan işlem hacmi ve piyasa değeri parametrelerinin, önümüzdeki çeyreklerde yeni endeks dağılımlarını nasıl etkileyeceği piyasa aktörleri tarafından yakından izleniyor.

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