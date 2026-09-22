Resmi temerrüt ve tasfiye açıklamaları öncesindeki 12 günlük süreçte fondan tam 59,6 milyar liralık net nakit çıkışı yaşandığı ve 8 bin 560 yatırımcının parasını çekmeyi başardığı belirlendi.

İçeride kalan 102 bin 616 mağdur yatırımcı tasfiye sürecini endişeyle beklerken, piyasada "Bu devasa parayı kriz patlamadan hemen önce kimler çekti?" sorusu yanıt arıyor.

KRİZDEN KAÇIŞ GÜN GÜN NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Ekonomim yazarı Şebnem Turhan’ın yeni fon rehberinin yayımlandığı 28 Ağustos sonrası veriler üzerinden yaptığı hesaplamalar, felaketin geliyorum dediği günlerde yaşanan devasa kaçış trafiğini gözler önüne serdi:

• 1 Eylül (Rekor Çıkış Dalgası): Fondan tek bir günde 28,4 milyar lira çıkış yapıldı ve 469 yatırımcı fondan ayrıldı.

• 2 Eylül: Kaçışın en kitlesel günü oldu; tam 4 bin 335 yatırımcı fona veda ederken net nakit çıkışı 21,7 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

• 3-4 Eylül: İki günde toplam 11,3 milyar liralık kaynak ve 1.094 yatırımcı sistemden çıktı.

• 7-11 Eylül Haftası: Hafta boyunca toplamda 31,1 milyar liralık devasa bir nakit çıkışı gerçekleşti ve yaklaşık 2 bin 880 kişi fonla yollarını ayırdı.

• 15 Eylül: Temerrüt açıklamasından bir gün önce 154 yeni yatırımcı sisteme girerken, fondan 9 milyar liranın üzerinde net nakit çekildi.

• 16 Eylül (Temerrüt Günü): Şirketin temerrüde düştüğünü ilan ettiği son günde bile 7,8 milyar liralık çıkış yaşandı.

102 BİN YATIRIMCI TASFİYE SÜRECİNİN DETAYLARINI BEKLİYOR

SPK’nın fonu tasfiye listesine almasının ardından içeride mahsur kalan 102 bin 616 yatırımcı için belirsizlik sürüyor.

Tasfiye kararı açıklanmadan önce satış emri verip parasına ulaşamayanların sayısının kaç olduğu henüz netlik kazanmadı.

Soruşturma makamları ve finansal denetim organlarının, temerrüt ilan edilmeden önceki günler içinde gerçekleşen bu 59,6 milyar liralık devasa para trafiğini ve önceden haber alma şüphesiyle hareket eden aktörleri mercek altına alması bekleniyor.

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