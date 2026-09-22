Tera ve fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Emre Tezmen, Serdar Turhan, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

EMRE TEZMEN'İN İFADESİ ALINMAYA BAŞLANDI

Savcılıktaki sorgu sürecinde ilk olarak Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in ifadesinin alınmasına başlandı.

Tezmen'in yanı sıra Serdar Turhan, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin'in de savcılık işlemleri için adliyeye sevk edildiği belirtildi.

Şüpheliler hakkında savcılığın vereceği kararın ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

BAŞSAVCILIKTAN "DEZENFORMASYON" UYARISI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada sosyal medya platformlarında konuya ilişkin yapılan paylaşımlara yönelik şu ifadeler kullanıldı;

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında Emre Tezmen, Serdar Turhan, Emre Alkın ve Kerem Alkın isimli şüpheliler adliyeye sevk edilmiş olup ifade işlemleri halen devam etmektedir.

Bunun dışında sosyal medya platformlarında yer alan bir takım dezenformasyon içerikli bilgiler gerçeği yansıtmamakta olup itibar edilmemesi hususuna dikkat edilmelidir.