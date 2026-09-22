1.338 metrekare. 1,5 emsal. İzne ve planlama onayına göre 2–4 kat. Denize yaklaşık 240 metre. Yeşilyurt kıyı hattında yaklaşık 1,5 yıllık çalışmanın sonunda ortaya çıkan parsellerin temel verileri bunlar. Arsa yatırımında ise rakamlar kadar tapu, imar, altyapı ve geliştirme seviyesi de belirleyici. Özellikle KKTC gibi planlama ve mülkiyet kurallarının yatırım kararını doğrudan etkilediği pazarlarda bu başlıkların birlikte okunması gerekiyor.

Benzer büyüklükte iki parselin fiyatı yakın olsa bile bu başlıklar farklıysa yatırım açısından aynı üründen söz etmek mümkün olmayabilir.

KUZEY KIBRIS’TA ARSA YATIRIMINDA METREKARE FİYATI NE SÖYLÜYOR?

Arsa araştırırken en kolay yöntemlerden biri metrekare fiyatlarını karşılaştırmak. Ancak Kuzey Kıbrıs’ta arsa yatırımı söz konusu olduğunda fiyatın yanında imar, tapu ve geliştirme seviyesi de birlikte değerlendirilmeli.

Metrekare hesabı hızlı bir kıyas sağlar; ancak daha düşük fiyatlı bir parselde tapu, altyapı, parselasyon veya imar süreçleri eksikse yatırımcı bu belirsizlikleri de üstlenir. Bu yüzden iki fiyatı karşılaştırmadan önce parsellerin aynı geliştirme aşamasında olup olmadığına bakmak gerekiyor.

Bu nedenle fiyat farkının bir bölümü toprağın kendisinden değil, geliştirme sürecinde çözülmüş sorunlardan kaynaklanabilir.

1 KIBRIS DÖNÜMÜ: 1.338 M²’NİN YATIRIM AÇISINDAN ANLAMI

Kuzey Kıbrıs’ta bir Kıbrıs dönümü yaklaşık 1.338 metrekareye karşılık geliyor.

Türkiye’de kullanılan 1.000 metrekarelik dönüm hesabından farklı olan bu ölçü, bölgede arsa araştıranların ilk karşılaştığı kavramlardan biri.

Yeşilyurt’taki çalışmada oluşturulan yedi parselin her biri de yaklaşık 1 Kıbrıs dönümü, yani 1.338 metrekare büyüklüğünde.

Bu ölçü yalnızca yerel birim farkı değil; yatırımın hukuki çerçevesiyle de bağlantılı.

Kuzey Kıbrıs’ta yabancıların yapı iznine uygun boş arazi ediniminde güncel üst sınır 1.338 metrekare. Daha küçük bağımsız parsel alınabiliyor; ancak boş arazide hisseli tapu edinimi mümkün değil. Bu nedenle 1 Kıbrıs dönümü ölçeği yatırım ürününün hukuki kurgusunda da önem kazanıyor. Satın alma tarihinde yürürlükteki izin ve mülkiyet kurallarının ayrıca kontrol edilmesi gerekiyor.

Oğuz Taşpınar’ın aktardığı bilgilere göre çalışma alanı yaklaşık 1,5 yıllık sürecin sonunda her biri 1.338 metrekarelik, müstakil ve tek tapulu parsellere dönüştürüldü.

Amaç yalnızca araziyi bölmek değil; her parseli kendi başına daha net değerlendirilebilen bir gayrimenkul haline getirmek.

ARSA YATIRIMINDA EMSALİN FİYATA ETKİSİ

Bir arsayı değerlendirirken yüzölçümü kadar önemli başka bir veri daha var: emsal.

Yeşilyurt’taki parseller için paylaşılan oran 1,5 emsal.

1.338 metrekarelik bir parselde basit matematikle yaklaşık 2.007 metrekarelik emsale konu yapı alanı ortaya çıkıyor.

Ancak bu hesabı doğrudan “2.007 metrekare inşaat yapılabilir” şeklinde okumamak gerekiyor.

Gerçek proje kapasitesi; kat sınırı, çekme mesafeleri, kullanım kararı, planlama hükümleri ve ruhsat aşamasındaki teknik koşullarla birlikte belirleniyor.

Son planlama görüşmelerine göre kat adedi 2–4 arasında değişebiliyor; nihai sayı ilgili izin ve planlama onaylarıyla netleşecek.

Bu yüzden yüzölçümü kadar, metrekarenin hangi imar haklarıyla birlikte geldiği de önemli.

YEŞİLYURT ÇALIŞMASI RAKAMLARLA

Tek tek bakıldığında bunlar yalnızca teknik veriler. Birlikte okunduğunda ise parselin yatırım niteliğine dair çok daha net bir tablo ortaya çıkıyor.

KKTC’DE MÜSTAKİL TAPUNUN YATIRIMCI İÇİN ÖNEMİ

Yabancı alıcı açısından tapu yapısı artık temel karar başlıklarından biri. Güncel kurallar, yapı iznine uygun boş arazide 1.338 metrekare üst sınırı getirirken hisseli tapu edinimine izin vermiyor.

Bu nedenle satın alma öncesinde parselin bağımsız ve müstakil tapusu, tapu üzerindeki kısıtlar ve güncel hukuki statüsü birlikte kontrol edilmeli.

Yeşilyurt’taki çalışmanın önemli sonuçlarından biri de alanın yedi ayrı müstakil ve tek tapulu parsele dönüştürülmesi.

Böylece her parsel kendi başına daha kolay analiz edilebilir hale geliyor.

HAM ARAZİ İLE GELİŞTİRİLMİŞ PARSEL ARASINDAKİ FARK

Arsa yatırımında para kadar zaman da maliyet yaratıyor.

Daha düşük fiyatlı bir arazi cazip görünebilir; fakat imar, parselasyon, altyapı veya resmî süreçler tamamlanmamışsa yatırımcı süre ve belirsizliği de üstlenir.

Arsa geliştirme tarafında asıl değer, yalnızca doğru araziyi bulmaktan değil; imar, planlama, parselasyon ve altyapı gibi süreçlerle o arazinin niteliğini değiştirebilmekten geliyor.

Altyapı bu farkın somut kalemlerinden biri. Taşpınar, KKTC’de elektrik, su ve yol yatırımlarının yüksek maliyet yaratabildiğini; bu parsellerde ise üç temel altyapının hazır olduğunu belirtiyor. Bu yalnızca bütçeyi değil, yatırımın uygulamaya geçiş süresini ve sonradan çıkabilecek ek operasyonları da etkileyen bir unsur.

Daha yüksek fiyatlı bir parselde bu süreçlerin büyük bölümü tamamlanmışsa, fiyat farkının içinde zaman ve azaltılmış geliştirme riski de olabilir.

Bugün yatırımcının karşısına çıkan yedi parselin arkasında yaklaşık 1,5 yıllık bir geliştirme süreci bulunuyor.

KIYI HATTINDA DENİZE MESAFE NASIL OKUNMALI?

Kıyıya yakın gayrimenkullerde ilk dikkat çeken veri genellikle denize mesafe.

Yeşilyurt’taki parsellerin denize yaklaşık 240 metre uzaklıkta olması bu açıdan öne çıkıyor.

Yakın çevrede CMC Golf Club’ın yaklaşık 300 metre, Cengiz Topel Hastanesi’nin ise yaklaşık 500 metre mesafede bulunması da bölgenin konumunu destekleyen diğer veriler arasında.

Kıyı hattında denize yakınlık tek başına yeterli değil.

Kıyı koruma hükümleri, imar, yol, altyapı ve ön cephedeki mülkiyet yapısı da aynı anda değerlendirilmeli.

Taşpınar’ın aktardığı bilgilere göre parseller ile deniz arasındaki yaklaşık 240 metrelik bölüm hazine arazisi. Bu nedenle mevcut yapıda özel parsel kaynaklı ön kapanma riski bulunmadığı belirtiliyor. Yatırım kararında bu statünün güncel resmî kayıtlar üzerinden teyit edilmesi yine de önemli.

Bunu mutlak bir manzara garantisi değil, mevcut mülkiyet yapısının sağladığı konum avantajı olarak okumak daha doğru.

YEŞİLYURT’TA 1,5 YILLIK GELİŞTİRME SÜRECİNİN SONUCU

Geliştirme çalışmasının etkisi başlangıç ve sonuç arasındaki farkta görülüyor.

Yaklaşık 1,5 yıl sonunda ortaya çıkan yapı: 7 ayrı parsel, her biri yaklaşık 1.338 m², müstakil ve tek tapu, 1,5 emsal, izin ve planlama onayına göre 2–4 kat ile hazır elektrik, su ve yol altyapısı.

Değişen yalnızca arazinin fiziksel yapısı değil; yatırımcının karşılaştığı belirsizlik seviyesi de azalıyor.

Klasik satış mevcut gayrimenkule alıcı ararken, geliştirme tarafı önce gayrimenkulün niteliği üzerinde çalışıyor.

GELİŞTİRİCİNİN AYNI PROJEYE KENDİ SERMAYESİNİ KOYMASI

Yeşilyurt çalışmasında dikkat çeken ayrıntılardan biri, Oğuz Taşpınar’ın geliştirilen parsellerden birini kendi yatırım portföyüne dahil etmiş olması.

Bu, gelecekte kesin değer artışı anlamına gelmiyor.

Ancak geliştiricinin kendi sermayesini de aynı yapıya bağlaması yatırımcı açısından ek bir veri oluşturuyor. Bu durum yatırım tezini doğrulayan bir garanti değil; geliştiricinin de aynı risk-getiri çerçevesi içinde pozisyon aldığını gösteriyor.

Böylece proje, yalnızca başkasına anlatılan bir yatırım fikri olarak kalmıyor; geliştiricinin kendi portföyüne de giriyor.

SINIRLI ARZIN YATIRIM DEĞERİNE ETKİSİ

Sınırlı arz tek başına iyi yatırım anlamına gelmez; ancak teknik nitelikleri belirgin bir projede toplam arzın büyüklüğü de önem taşır.

Çalışma toplam yedi parselden oluşuyor; geniş ölçekli bir toplu satış projesi değil.

Taşpınar’ın aktardığı güncel duruma göre bir parsel kendi portföyüne alındı; diğer alımların ardından üç parsel sınırlı yatırımcı grubuyla değerlendiriliyor.

Buradaki asıl soru, aynı teknik özelliklerde yeni arzın ne kadar kolay üretilebildiği.

TC VATANDAŞLARI KKTC’DE ARSA ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yalnızca satış ilanındaki bilgilerle hareket etmemesi gerekiyor.

Satın alma tarihinde güncel taşınmaz edinim kuralları, Bakanlar Kurulu izin süreci, tapu, imar, yapı iznine uygunluk ve olası kısıtlamalar kontrol edilmeli. Özellikle yabancı alıcı tarafında bağımsız tapu ve parsel büyüklüğü, hukuki incelemenin ilk adımlarından biri olmalı.

Kurallar son yıllarda birden fazla kez güncellendiği için geçmiş bilgiye dayanmak yerine satın alma tarihindeki mevzuata bakılmalı.

Doğru lokasyon kadar güncel hukuki çerçeve de yatırım kararının parçası.

ARSA YATIRIMINDA SATIN ALMA ÖNCESİ 7 KONTROL NOKTASI

1. Tapu yapısı — Yabancı alıcı için bağımsız ve tek/müstakil tapu mu; üzerinde herhangi bir kısıt bulunuyor mu?

2. İmar kapasitesi — Emsal ne, kat adedi hangi izinlere bağlı ve 2–4 kat aralığında hangi senaryo mümkün?

3. Parsel büyüklüğü — Yüzölçümü yatırımcının kullanım ve edinim koşullarına uygun mu?

4. Altyapı — Elektrik, su ve yol hazır mı; değilse yatırımcıya çıkacak altyapı maliyeti ne?

5. Lokasyon — Yalnızca denize veya merkeze mesafe değil, çevredeki gerçek kullanım noktaları neler?

6. Geliştirme aşaması — Parsel yatırımcının önüne hangi noktada geliyor ve hangi süreçler hâlâ devam ediyor?

7. Güncel mevzuat — Satın alma tarihinde mülkiyet ve izin koşulları ne söylüyor?

Bu başlıklardan biri bile eksik kaldığında, yalnızca fiyat üzerinden yapılan karşılaştırma yanıltıcı hale gelebiliyor.

ARSA YATIRIMINDA FARK BAZEN ALINAN YERDE DEĞİL, ÇÖZÜLMÜŞ PROBLEMLERDE

Bu örneğin ana mesajı belirli bir parselden daha geniş.

Yatırımcının karşısında 1.338 metrekarelik araziyle birlikte 1,5 yıllık geliştirme süreci, müstakil tapu, imar kapasitesi, hazır elektrik-su-yol altyapısı ve kıyı konumu bulunuyor.

Bu yüzden yalnızca “Metrekaresi kaç para?” sorusu yeterli değil.

“Bu arsayı satın aldığımda hangi belirsizlikleri de satın alıyorum, hangileri benden önce çözülmüş?”

Arsa geliştirme tecrübesinin ekonomik karşılığı büyük ölçüde bu sorunun cevabında ortaya çıkıyor.

Yeşilyurt’taki çalışma, bir arazinin yatırımcı tarafından daha kolay okunabilir ve daha tanımlı bir gayrimenkule nasıl dönüştürülebileceğini gösteren güncel bir saha örneği. Bu yaklaşımda yatırımın değeri yalnızca arsanın bulunduğu yerde değil, satın alma öncesinde çözülmüş teknik ve hukuki başlıklarda da aranıyor.