Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaşılan bildirime göre 10 Mart 2025 tarihli Genel Kurul Toplantısı’nda 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayri Gökhan Alpman, 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere istifasını sundu. Alpman’ın ayrılığıyla birlikte yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra üstlendiği komite başkanlık ve üyelik görevleri de sona ermiş oldu.

YENİ ÜYE İÇİN SPK'YA BAŞVURU YAPILACAK

Katılımevim tarafından yapılan açıklamada, boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliği için yasal sürecin vakit kaybetmeksizin başlatıldığı ifade edildi.

Süreçle ilgili şu adımlar izlenecek:

• Yeni Aday Tespiti: Bağımsızlık kriterlerine haiz yeni aday en kısa sürede belirlenecek.

• SPK Onayı: Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Kurumsal Yönetim Tebliği ilkeleri doğrultusunda gerekli değerlendirmelerin yapılması amacıyla Kurul'a resmi başvuru gönderilecek.

• Komite Düzenlemeleri: Alpman’ın ayrılışıyla boşalan komite yapıları yeniden düzenlenerek gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacak.

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