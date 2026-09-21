Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. (CITAS), Yönetim Kurulu’nun 18 Eylül 2026 tarihinde aldığı pay geri alım kararı kapsamında ilk somut adımı attı. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle geri alım işlemlerinin başladığını duyurdu.

KAP’a sunulan verilere göre şirket, 21 Eylül 2026 tarihinde pay başına 104,40 TL fiyat seviyesinden toplam 210.000 adet CITAS hissesini geri topladı.

Gerçekleştirilen bu ilk işlemle birlikte:

• Alınan payların şirket sermayesine oranı yüzde 0,11667 oldu.

• Şirketin elinde bulunan toplam CITAS pay sayısı ve sermaye oranı da aynı seviyeye (yüzde 0,11667) ulaştı.

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