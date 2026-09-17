17 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre şirket, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) ile resmi sözleşmeyi imzaladı.

KAP açıklamasında yer alan bilgilere göre ihalenin konusu; EÜAŞ Çatalan HES İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan 1 adet 13,8 kV/154kV dönüştürme oranına sahip, 65 MVA gücünde, 1 primer ve 1 sekonder sargılı, 3 fazlı ve yağa daldırılmış ana güç transformatörünün temini işini kapsıyor.

Şirket uhdesinde kalan mal alımı ihalesine ilişkin sözleşme 17.09.2026 tarihi itibarıyla resmen imzalanarak yürürlüğe girdi.

HİSSEDE SERT SATIŞ BASKISI

Açıklanan yeni iş ilişkisine karşın, Borsa İstanbul'da işlem gören BETAE payları gün içinde sert satış baskısıyla karşı karşıya kaldı.

Saat 15:40 itibarıyla teknik grafik ve borsa verileri şu şekilde yansıdı:

• Son Fiyat: 64,65 TL

• Günlük Değişim: -5,45 TL (%7,77 düşüş)

• Günün Açılışı: 64,35 TL

• Gün İçi En Yüksek: 70,25 TL

• Gün İçi En Düşük: 63,10 TL

• İşlem Hacmi: 946,96 Milyon TL

Sözleşme haberinin ardından gün içi en yüksek 70,25 TL seviyesini test eden hisse, piyasa genelindeki satışların da etkisiyle geri çekilerek 64,65 TL seviyelerinde dengelendi.

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