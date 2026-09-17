T.C. Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 16 Eylül 2026 tarihli kararı, şirkete 17 Eylül 2026 itibarıyla resmen tebliğ edildi. Tebliğin ardından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama geçildi.

YÖNETİM YETKİLERİ VE ORTAKLIK PAYLARI TMSF’YE DEVREDİLDİ

KAP açıklamasında yer alan detaylara göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2026/172864 sayılı soruşturma dosyası temelinde alınan kararda; Türk Ceza Kanunu ile Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu belirtildi.

Alınan karar uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), yönetim organının tüm yetkilerinin yanı sıra ortaklık payları ile menkul kıymetler üzerindeki idare yetkilerini de devralarak yönetim kayyumu olarak atandı.

HİSSELERDE ÜST ÜSTE 6. GÜN TABAN: OCAK AYINDAN BU YANA BÜYÜK KAYIP

Yönetsel gelişmeler ve adli süreç Borsa İstanbul'da işlem gören ALVES paylarında sert çöküşü beraberinde getirdi. Şirket hisseleri tebliğ tarihiyle birlikte üst üste 6. işlem gününü de taban fiyattan tamamladı.

Teknik grafik ve piyasa verilerine göre ALVES hisselerindeki son durum şu şekilde yansıdı:

• Son Fiyat: 0,73 TL

• Günlük Değişim: %9,88 düşüş

• Günün Açılış / En Yüksek / En Düşük Seviyesi: 0,73 TL

• İşlem Hacmi: 4,51 Milyon TL

Ocak 2026 döneminde 4,68 TL seviyelerine kadar yükselen hisse fiyatı, aralıksız süren satış dalgası sonucunda 1 TL nominal değerinin de altına inerek 0,73 TL seviyesine kadar geriledi.

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