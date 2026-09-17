Google Haberler

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 17 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde temettü hak kullanım işlemlerine ilişkin açıklamada bulundu.

MKK tarafından yapılan açıklamaya göre, Merkezi Kaydi Sistem’de gerçekleştirilen hak kullanım ödemeleri kapsamında Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BULGS) ve Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) tarafından gerçekleştirilen nakit temettü ödemeleri 17 Eylül 2026 tarihinde tamamlandı.

Hisse Temettü tutarı Ödeme tarihi
BULGS 0,0932835 TL 15 Eylül 2026
AKFGY 0,0136764 TL 15 Eylül 2026

BULGS’un 2. taksit temettü ödemesi ile AKFGY’nin nakit temettü ödemesine ilişkin hak kullanım işlemleri MKK kayıtlarına işlendi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pusula Portföy Başkanı Yarız tutuklandı! 48 kişiye yurt dışı yasağı Pusula Portföy Başkanı Yarız tutuklandı! 48 kişiye yurt dışı yasağı
Altın ve gümüşte yükseliş hızlandı! İşte son fiyatlarAltın ve gümüşte yükseliş hızlandı! İşte son fiyatlar

Google Haberler