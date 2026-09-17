MKK tarafından yapılan açıklamaya göre, Merkezi Kaydi Sistem’de gerçekleştirilen hak kullanım ödemeleri kapsamında Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BULGS) ve Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) tarafından gerçekleştirilen nakit temettü ödemeleri 17 Eylül 2026 tarihinde tamamlandı.

Hisse Temettü tutarı Ödeme tarihi BULGS 0,0932835 TL 15 Eylül 2026 AKFGY 0,0136764 TL 15 Eylül 2026

BULGS’un 2. taksit temettü ödemesi ile AKFGY’nin nakit temettü ödemesine ilişkin hak kullanım işlemleri MKK kayıtlarına işlendi.

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