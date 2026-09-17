CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed’in faiz oranlarını 25 baz puan artırma olasılığını yüzde 90’ın üzerinde fiyatlarken, yıl sonundan önce ikinci bir faiz artırımı ihtimalini de yaklaşık yüzde 80 seviyesinde değerlendirdi.

FxPro Baş Piyasa Analisti Alex Kuptsikevich, konuya ilişkin değerlendirmesinde Fed’in faiz artırımı döngüsüne girmesinin ABD dolarını istikrara kavuşturabileceğini ve uzun vadeli tahvil getirilerini baskılayabileceğini belirtti.

Kuptsikevich, Fed'in altın fiyatlarını uzun süre düşük tutamayacağına inanıyor.

Ancak Fed’in tahminlerinde üç faiz artırımına işaret eden daha "şahin" bir tablo çizmesi durumunda, doların güçlenerek değerli metallerde bir satış dalgasına yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

DOLAR BASKISI VE JEOPOLİTİK RİSKLER

Son haftalarda yükselen ABD Hazine tahvili getirileri ve doların değer kazanması altın üzerinde baskı oluştursa da spot altın ons başına 4.300 dolar seviyesinin üzerindeki güçlü tutunuşunu sürdürüyor.

Kuptsikevich, faiz artışlarının Beyaz Saray ve borç piyasaları üzerindeki baskıyı artırarak ABD'nin mali sorunlarını derinleştirebileceğine dikkat çekiyor.

Bu durumun, merkeziyetsiz finans varlıklarına ve altına olan talebi uzun vadede desteklemesi bekleniyor.

TEKNİK GÖRÜNÜM VE FİYAT HAREKETLERİ

Dün 4.235 dolar seviyesine kadar geri çekilen ons altın, faiz artışı beklentisinin halihazırda fiyatlanmış olmasıyla birlikte hızlı bir toparlanma kaydetti.

Bugün ise yüzde 1 oranında değer kazanan ons altın, 4.312 – 4.334 dolar bandında işlem görerek kritik destek seviyelerinin üzerinde kalmayı başardı.

Uzmanlar, Fed kararları sonrası oluşabilecek olası kısa vadeli geri çekilmelerin, uzun vadeli yatırımcılar için bir alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini öngörüyor.

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