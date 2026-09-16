Altın, Fed’in faiz kararı öncesinde petrol fiyatlarındaki gerileme ve ABD tahvil getirilerindeki düşüşten destek buldu. Ons altın 4343 dolar seviyelerine toparlandı.

Piyasalarda faiz artırım beklentisi büyük ölçüde fiyatlanırken, bundan sonraki yön açısından Fed Başkanı Warsh’ın karar sonrası vereceği mesajlar yakından takip edilecek.

PİYASALAR FAİZ KARARINA ODAKLANDI

Piyasalar, en az 25 baz puanlık faiz artırımına yüzde 92,4 olasılık veriyor. Bu nedenle yatırımcıların odağında yalnızca faiz kararı değil, karar sonrasında gelecek para politikasına ilişkin sinyaller bulunuyor.

Fed’in beklentiler doğrultusunda bir karar almasının tek başına altında sert satış baskısı oluşturmayabileceği belirtilirken, yeni sıkılaşma adımlarına ilişkin mesajların piyasaların yönü açısından belirleyici olabileceği değerlendiriliyor.

Warsh’ın yeni faiz artırımlarına işaret etmesi halinde kısa vadeli tahvil getirileri ve dolar güçlenebilir. Bu durum, faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde baskı oluşturabilir. Daha temkinli mesajlar ise altındaki toparlanmayı destekleyebilir.

TAHVİL GETİRİLERİ VE PETROL TAKİP EDİLİYOR

ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 5,2 civarında bulunuyor. Getirilerde yaşanan geri çekilme, tahvil karşısında faiz getirisi bulunmayan altının yeniden destek bulmasına yardımcı oluyor.

Petrol fiyatlarının zirve seviyelerinden uzaklaşması da enflasyon baskısının azalabileceğine yönelik beklentileri destekliyor. Ancak Orta Doğu'daki altyapı kesintileri ve Hürmüz Boğazı'ndaki sınırlı gemi trafiği, enerji arzına ilişkin risklerin devam etmesine neden oluyor.

Jeopolitik belirsizlikler güvenli liman talebini desteklerken, ABD'nin bütçe açıkları ve borçlarına ilişkin endişeler de altının uzun vadeli görünümünde etkili oluyor.

Fed kararının ardından verilecek mesajlar, değerli metalin kısa vadeli yönü açısından önem taşıyacak. FED faiz kararını bu akşam saat 21.00'de duyuracak. Fed Başkanı Kevin Warsh 21. 30'da açıklamalarda bulunacak.

Kaynak: Dünya

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